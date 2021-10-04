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    21:38, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мирные жители погибли при взрыве в Кабуле

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    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв произошел в воскресенье в столице Афганистана, вблизи места проведения церемонии прощания с матерью официального представителя движения «Талибан» и замминистра временного правительства Афганистана Забихуллы Муджахида, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Al Jazeera.

    В воскресенье, 3 октября, у входа в мечеть Эйд-Гах в Кабуле, где проходила поминальная служба по матери официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, произошел взрыв.

    Представитель министерства внутренних дел временного правительства Афганистана сообщил, что, по меньшей мере, два мирных жителя погибли в результате взрыва бомбы у входа в мечеть в Кабуле.

    «По нашим первоначальным данным, в результате взрыва двое мирных жителей погибли и трое ранены», - сообщил представитель Министерства внутренних дел Кари Сайед Хости, добавив, что расследование продолжается.

    Взрыв произошел во время молитвенной церемонии в честь матери Муджахида, скончавшейся несколько дней назад, которая проходила в мечети, сообщает агентство ToloNews.

    Погибшие были мирными жителями. Кроме того, в больнице проходят лечение четыре пациента, пострадавшие в результате взрыва.

    «Боевики «Талибана» не пострадали в результате нападения», - сообщил официальный представитель Талибана Билал Карими.

    Ответственность за нападение к данному часу никто не взял, передает агентство Associated Press.

    В районе мечети, которая является одним из крупнейших религиозных сооружений Кабула, после взрыва также была слышна перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство».

    Сотрудники службы безопасности «Талибана» задержали трех человек, подозреваемых в совершении взрыва.

    Напомним, в начале сентября радикальное движение «Талибан» (запрещено в Республике Казахстан и многих других странах - прим. ред.) объявило состав временного правительства Афганистана.

    Теги:
    Талибан Кризис Происшествия, ЧС Афганистан Происшествия Мировые новости Взрыв
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