Мирные жители погибли при взрыве в Кабуле

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв произошел в воскресенье в столице Афганистана, вблизи места проведения церемонии прощания с матерью официального представителя движения «Талибан» и замминистра временного правительства Афганистана Забихуллы Муджахида, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Al Jazeera.

В воскресенье, 3 октября, у входа в мечеть Эйд-Гах в Кабуле, где проходила поминальная служба по матери официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, произошел взрыв.

Представитель министерства внутренних дел временного правительства Афганистана сообщил, что, по меньшей мере, два мирных жителя погибли в результате взрыва бомбы у входа в мечеть в Кабуле.

«По нашим первоначальным данным, в результате взрыва двое мирных жителей погибли и трое ранены», - сообщил представитель Министерства внутренних дел Кари Сайед Хости, добавив, что расследование продолжается.

Взрыв произошел во время молитвенной церемонии в честь матери Муджахида, скончавшейся несколько дней назад, которая проходила в мечети, сообщает агентство ToloNews.

Погибшие были мирными жителями. Кроме того, в больнице проходят лечение четыре пациента, пострадавшие в результате взрыва.

«Боевики «Талибана» не пострадали в результате нападения», - сообщил официальный представитель Талибана Билал Карими.

Ответственность за нападение к данному часу никто не взял, передает агентство Associated Press.

В районе мечети, которая является одним из крупнейших религиозных сооружений Кабула, после взрыва также была слышна перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство».

Сотрудники службы безопасности «Талибана» задержали трех человек, подозреваемых в совершении взрыва.

Напомним, в начале сентября радикальное движение «Талибан» (запрещено в Республике Казахстан и многих других странах - прим. ред.) объявило состав временного правительства Афганистана.