Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией начались в Алматы
В Алматы начались переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, передает корреспондент агентства Kazinform.
Министры иностранных дел двух стран, принявшие предложение казахстанской стороны, приехали в Алматы для заключения мирного договора. Их приветствовал министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу. В ходе своего выступления он отметил, что Алматы является не только крупным финансовым, индустриальным, культурным и туристическим центром нашей страны, но и по праву играет важную роль в качестве торгового, делового, транспортного, инвестиционного драйвера для всех стран Центральной Азии.
- Сегодня в этом городе работает порядка 30 региональных представительств международных организаций, проводятся крупные форумы и конференции, полным ходом идет работа по открытию Хаба ООН по Центральной Азии и Афганистану. Буквально в недавнем прошлом Алматы находился в эпицентре важных исторических событий. Здесь были приняты судьбоносные решения для будущего многих стран Содружества Независимых Государств. Одним из таких примеров является подписание главами одиннадцати бывших советских республик Алма-Атинской Декларации в 1991 году. Этот документ закрепил основы независимого развития стран СНГ и утвердил принципы определения межгосударственных границ. Поэтому весьма символично, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с предложением о проведении сегодняшних переговоров между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в Алматы. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность руководству Азербайджана и Армении за поддержку данной инициативы. Как заявил Глава нашего государства, казахстанская сторона исходит из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации ваших двусторонних договоренностей. Уверен, дух Дома Дружбы, витающий в данных стенах, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе, что является залогом геостратегической стабильности всей Евразии. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан готов беспристрастно выполнить миссию добрых услуг в формате «Good Оffices», не претендуя при этом на роль посредника. Азербайджан и Армения являются для нас не только близкими странами, но и важными стратегическими партнерами. Издревле наши народы связывают многовековые узы дружбы, взаимопонимания и общее историческое прошлое. В завершение своего выступления хотел бы пожелать сторонам плодотворной работы и доверительного диалога, а также удачи и успехов в достижении поставленной цели, - сказал Мурат Нуртлеу.
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики, Джейхун Азиз оглу Байрамов в свою очередь выразил благодарность казахстанской стороне, лично Президенту Касым-Жомарт Токаеву за инициативу провести очередной раунд переговоров между делегациями двух стран в Казахстане.
- Регулярная встреча по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является важным элементом процесса подготовки мирного соглашения. Последний раз делегации встречались чуть более двух месяцев назад в Берлине. С момента последней встречи между сторонами произошел обмен комментариями по проекту мирного соглашения, а также дополнительно был произведен обмен определенными документами, отражающими позиции сторон по тем или иным аспектам переговорного процесса. Важной вехой с момента последних переговоров также является факт подписания протокола, который положил начало процессу делимитации определенного участка армяно-азербайджанской границы. Этот протокол был подписан 19 апреля 2024 года председателями соответствующих комиссий по вопросам делимитации. Отрадным фактом является то, что в соответствии с положениями данного протокола экспертные группы в установленные сроки и рамки осуществляют работу. Производен большой объем работы за короткий период времени. Совместными усилиями осуществлено разминирование соответствующих участков государственной границы. Уточнены географические координаты, и уже практически на этом участке завершается установка пограничных столбов. Протокол также предусматривает следующие действия между комиссиями, мы уверены, что данный позитивный тренд, который нашел свое отражение в данном протоколе, будет в ближайшее время продолжен. Со своей стороны, от своего имени и от имени членов нашей команды хотел подтвердить, что мы придаем этому процессу очень большое внимание и готовы продолжать работу. Я считаю, что переговоры в Алматы будут очень полезными и, надеюсь, что нам удастся позитивно отработать следующие два дня с тем, чтобы найти развязки по все еще существующим открытым вопросам, - сказал он.
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян также поблагодарил казахстанскую сторону за организацию данной встречи.
- Армения высоко ценит желание казахстанской стороны помочь двум дружественным для себя странам прийти к соглашению и установить долгосрочный мир на Южном Кавказе. Я хочу выразить благодарность Президенту Казахстана и МИД. Действительно весьма символично, что сегодня мы собрались в таком прекрасном городе - Алматы, более того, в здании Дома дружбы, где в 1991 году была подписана знаменитая Алматинская декларация. Я напомню, что этот документ подписали 11 бывших советских республик. Этим документом представители этих республик признали, что бывшие административные границы между ними как между социалистическими республиками теперь признаются как межгосударственные границы уже независимых государств. Важно отметить, что в течение последних двух лет Премьер-министр Армении и Президент Азербайджана впервые в Праге, потом еще и в других многосторонних форматах подтвердили свою приверженность Алматинской декларации. Переподтвердили взаимное признание территориальной целостности друг другу на основе Алматинской декларации. Еще подтвердили, что процесс делимитации между двумя государствами должен происходить на основе этого политического документа. По сути это означает, что должны быть воспроизведены те границы, которые существовали на момент распада Советского союза. Хочу подчеркнуть, что Армения нацелена на мир, на соглашение мирного договора. Мы вовлечены в переговорный процесс очень конструктивно. Более того, мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, мы можем пойти дальше. Мы можем совместно разблокировать все транспортные коммуникации в регионе, с пониманием, что вся транспортная инфраструктура останется под суверенитетом тех стран, по территории которых она проходит. Все процедуры пресечения госграницы, административные, таможенные процедуры, на которые мы согласились, будут в обоюдном порядке, согласно принципу взаимности, - добавил Арарат Мирзоян.