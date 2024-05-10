Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией начались в Алматы

В Алматы начались переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министры иностранных дел двух стран, принявшие предложение казахстанской стороны, приехали в Алматы для заключения мирного договора. Их приветствовал министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу. В ходе своего выступления он отметил, что Алматы является не только крупным финансовым, индустриальным, культурным и туристическим центром нашей страны, но и по праву играет важную роль в качестве торгового, делового, транспортного, инвестиционного драйвера для всех стран Центральной Азии.

- Сегодня в этом городе работает порядка 30 региональных представительств международных организаций, проводятся крупные форумы и конференции, полным ходом идет работа по открытию Хаба ООН по Центральной Азии и Афганистану. Буквально в недавнем прошлом Алматы находился в эпицентре важных исторических событий. Здесь были приняты судьбоносные решения для будущего многих стран Содружества Независимых Государств. Одним из таких примеров является подписание главами одиннадцати бывших советских республик Алма-Атинской Декларации в 1991 году. Этот документ закрепил основы независимого развития стран СНГ и утвердил принципы определения межгосударственных границ. Поэтому весьма символично, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с предложением о проведении сегодняшних переговоров между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в Алматы. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность руководству Азербайджана и Армении за поддержку данной инициативы. Как заявил Глава нашего государства, казахстанская сторона исходит из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации ваших двусторонних договоренностей. Уверен, дух Дома Дружбы, витающий в данных стенах, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе, что является залогом геостратегической стабильности всей Евразии. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан готов беспристрастно выполнить миссию добрых услуг в формате «Good Оffices», не претендуя при этом на роль посредника. Азербайджан и Армения являются для нас не только близкими странами, но и важными стратегическими партнерами. Издревле наши народы связывают многовековые узы дружбы, взаимопонимания и общее историческое прошлое. В завершение своего выступления хотел бы пожелать сторонам плодотворной работы и доверительного диалога, а также удачи и успехов в достижении поставленной цели, - сказал Мурат Нуртлеу.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики, Джейхун Азиз оглу Байрамов в свою очередь выразил благодарность казахстанской стороне, лично Президенту Касым-Жомарт Токаеву за инициативу провести очередной раунд переговоров между делегациями двух стран в Казахстане.

- Регулярная встреча по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является важным элементом процесса подготовки мирного соглашения. Последний раз делегации встречались чуть более двух месяцев назад в Берлине. С момента последней встречи между сторонами произошел обмен комментариями по проекту мирного соглашения, а также дополнительно был произведен обмен определенными документами, отражающими позиции сторон по тем или иным аспектам переговорного процесса. Важной вехой с момента последних переговоров также является факт подписания протокола, который положил начало процессу делимитации определенного участка армяно-азербайджанской границы. Этот протокол был подписан 19 апреля 2024 года председателями соответствующих комиссий по вопросам делимитации. Отрадным фактом является то, что в соответствии с положениями данного протокола экспертные группы в установленные сроки и рамки осуществляют работу. Производен большой объем работы за короткий период времени. Совместными усилиями осуществлено разминирование соответствующих участков государственной границы. Уточнены географические координаты, и уже практически на этом участке завершается установка пограничных столбов. Протокол также предусматривает следующие действия между комиссиями, мы уверены, что данный позитивный тренд, который нашел свое отражение в данном протоколе, будет в ближайшее время продолжен. Со своей стороны, от своего имени и от имени членов нашей команды хотел подтвердить, что мы придаем этому процессу очень большое внимание и готовы продолжать работу. Я считаю, что переговоры в Алматы будут очень полезными и, надеюсь, что нам удастся позитивно отработать следующие два дня с тем, чтобы найти развязки по все еще существующим открытым вопросам, - сказал он.

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян также поблагодарил казахстанскую сторону за организацию данной встречи.