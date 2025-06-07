Мир Великой Степи показали в Гааге

Вечер посетили представители королевской семьи, государственных органов, дипломатического корпуса, академических и художественных кругов, международных организаций, СМИ, а также деловых кругов Нидерландов.

Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

В центре внимания была персональная выставка Е.Толепбая, на которой были представлены работы, глубоко отражающие символику и философию казахской культуры.

Специально изданный к этому событию каталог предваряла цитата из выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: «Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство. Мы прямые наследники уникальной культуры Великой степи. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности. Ныне наша самобытная культура обретает всемирное признание».

Фото: Посольство РК в Нидерландах

Посол Казахстана в Королевстве Нидерландов Кайрат Абдрахманов отметил, что искусство Мастера - не просто отражение казахской культуры, а живое проявление нашей национальной идентичности, исторической памяти и сильного духа казахского народа.

Фото: Посольство РК в Нидерландах

- Через свои произведения, наполненные глубокой символикой и духовной гармонией, Ерболат Толепбай ведет нас в мир Великой Степи, где встречаются образы древних традиций и современного сознания. Сегодня, делясь этим культурным опытом в Королевстве Нидерланды, мы напоминаем о крепких связях между нашими странами — это не только диалог дипломатии, но и диалог высших образцов искусства, взаимного уважения и творческого обмена. Пусть эта выставка станет мостом между нашими народами и праздником творчества, который выходит за пределы национальных границ, - подытожил дипломат.

Фото: Посольство РК в Нидерландах

Произведения Е.Толепбая вызвали живой интерес у гостей и стали основой для продуктивного диалога между представителями творческой интеллигенции двух стран.

Фото: Посольство РК в Нидерландах

Кроме того, участники мероприятия могли насладиться исполнением традиционных казахских кюев на домбре Еркина Кудайбергена — виртуозного казахстанского домбриста, который активно участвует в популяризации казахской народной музыки, а также произведений на фортепиано Гульмиры Исабековой, проживающей в Нидерландах казахстанской пианистки, известной своими выступлениями на международной арене.

Их исполнение создало уникальную атмосферу, отражающую культуру Казахстана. Гостям была предложена дегустация казахской кухни в духе теплого гостеприимства нашего народа и кочевых традиций.

Фото: Посольство РК в Нидерландах

Это культурное событие стало существенным вкладом в дальнейшее укреплению культурных и дипломатических связей между Казахстаном и Нидерландами и яркой презентацией страны Великой степи.

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