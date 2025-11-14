Мир может утроить объемы возобновляемой энергии — если правительства сохранят темпы

Согласно данным нового отчета независимого аналитического центра Ember, в 2025 году мировые приросты мощностей возобновляемых источников энергии могут достичь 793 гигаватт (ГВт) — это на 11% больше, чем в 2024 году. Рост в основном обеспечат солнечная энергетика и ведущая роль Китая в глобальном развертывании ВИЭ.

Анализ установок солнечных и ветровых станций за девять месяцев 2025 года показывает очередной год исторического роста: солнечные мощности увеличатся на 9%, ветровые — на 21%, продолжая стремительное расширение, начавшееся в 2022 году. Только Китай обеспечит две трети всего мирового прироста мощностей солнечной и ветровой энергетики.

Темпы роста впечатляют: ежегодные приросты солнечных мощностей в 2025 году будут в четыре раза выше, чем в 2021-м, а ветровые установки увеличатся в полтора раза за тот же период.

Цель утроения

На Конференции ООН по климату (COP28) в 2023 году более 130 правительств пообещали утроить глобальные мощности возобновляемой энергетики — до не менее 11 тераватт к 2030 году, что является ключевой целью для ограничения глобального потепления до 1,5 °C.

С тех пор приросты мощностей превысили ожидания: средний ежегодный рост в 2023–2025 годах составил 29%, что значительно выше требуемых 21% в год для выхода на целевой показатель.

Теперь, чтобы достичь цели утроения, достаточно увеличивать ежегодные приросты на 12% в год в период с 2026 по 2030 год. Однако отчет предупреждает, что удержать текущие темпы будет непросто.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (IEA) «Renewables 2025», в ближайшие годы темпы установок могут замедлиться из-за изменений в политике ключевых стран, таких как США и Китай. В базовом сценарии IEA общая установленная мощность к 2030 году составит 9 530 ГВт, что примерно на 15% меньше целевого уровня.

Дефицит еще заметнее в плане объемов выработки электроэнергии (около 28%), поскольку основное отставание приходится на ветровую и гидроэнергетику, которые производят больше электроэнергии на единицу мощности, чем солнечные станции.

Несмотря на бурный рост установок, национальные цели правительств не успевают за реальным рынком. По данным Ember, с момента COP28 совокупные национальные цели по ВИЭ на 2030 год увеличились всего на 8%, составив 7 793 ГВт — этого едва хватает для удвоения, но не утроения уровня 2022 года.

Большую часть этого роста обеспечили обновленные цели Китая, включенные в его климатические обязательства на 2025 год — они добавили около 779 ГВт. Однако этот прирост был частично компенсирован снижением амбиций США из-за политических изменений и отмены ключевых стимулов для чистой энергетики. Ember теперь использует более консервативный прогноз IEA — 741 ГВт — как индикатор предполагаемой цели США на 2030 год.

Цели по солнечной и ветровой энергетике не соответствуют потребностям. Совокупные национальные цели по солнечной энергетике составляют всего 3 110 ГВт к 2030 году, что примерно вдвое меньше требуемого уровня для сценария утроения. Цели по ветровой энергетике ближе к нужным значениям, но все еще имеют дефицит более 500 ГВт.

Заключение Ember

Ember отмечает, что достижение утроения мощностей ВИЭ к 2030 году все еще «в пределах досягаемости», но только при условии решительных действий со стороны правительств.

Национальные цели должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с рыночными темпами, а также необходимы более надежные политические механизмы для поддержки инвестиций в энергосети, системы хранения и гибкость энергосистемы.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

