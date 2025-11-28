РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:41, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минздрав РК планирует пересмотреть стоимость вечерних и ночных вызовов скорой

    Министерство здравоохранения РК планирует увеличить финансирование скорой помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: акимат Астаны

    Соответствующий приказ опубликован на портале «Открытые НПА».

    — Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан, — говорится в документе.

    Отмечается, что пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают.

    Изменения направлены на:

    • повышение оперативности реагирования на вызовы;
    • улучшение качества помощи для пациентов;
    • поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.

    — Таким образом, повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь — более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана, — сказано в приказе.

    Документ находится на публичном обсуждении до 15 декабря.

    Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи Казахстана будут обеспечены видеорегистраторами.

    Теги:
    Здравоохранение Цены и тарифы Скорая помощь Минздрав РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают