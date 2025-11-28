Минздрав РК планирует пересмотреть стоимость вечерних и ночных вызовов скорой
Министерство здравоохранения РК планирует увеличить финансирование скорой помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий приказ опубликован на портале «Открытые НПА».
— Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан, — говорится в документе.
Отмечается, что пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают.
Изменения направлены на:
- повышение оперативности реагирования на вызовы;
- улучшение качества помощи для пациентов;
- поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.
— Таким образом, повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь — более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана, — сказано в приказе.
Документ находится на публичном обсуждении до 15 декабря.
Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи Казахстана будут обеспечены видеорегистраторами.