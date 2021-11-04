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Минздрав РК и компания «AstraZeneca» подписали меморандум о сотрудничестве

4 Ноября 2021 20:59
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Минздрав РК и компания «AstraZeneca» подписали меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество в сфере повышения квалификации медработников будут развивать Минздрав РК и компания «AstraZeneca», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В рамках пленарного заседания 8-й межправительственной комиссии Великобритании и Казахстана состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом РК и представительством компании «AstraZeneca» в Казахстане.

Данный документ направлен реализацию мер по развитию качественного и доступного здравоохранения, повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет к 2025 году, внедрению модели проактивной профилактики неинфекционных заболеваний и расширению программ управления заболеваниями в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы.

«2020 год наглядно продемонстрировал необходимость комплексного подхода к улучшению качества и доступности медико-санитарной помощи для граждан. Мы понимаем, что для достижения качественного сдвига в показателях, характеризующих здоровье населения, необходима согласованность усилий всего общества, включая государственные ведомства, представителей бизнеса, общественные организации на всех уровнях, и, в первую очередь, тех структур, которые оказывают непосредственное влияние на доступ населения к инновациям», – отметил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев.

При этом меморандум открывает возможности сотрудничества в таких направлениях, как повышение знаний об инновационных подходах управления неинфекционными заболеваниями и научно-образовательные программы для повышения уровня знаний специалистов здравоохранения в вопросах современной терапии социально-значимых заболеваний.

Планируется, что также будут выработаны предложения по внедрению современных методов диагностики и терапии социально значимых заболеваний в клиническую практику и цифровизации здравоохранения, а также созданию новой цифровой экосистемы.

Кроме того, меморандум предполагает оказание содействия в локализации лекарственных средств совместно с отечественными товаропроизводителями и разработку инновационных моделей взаимодействия в формате риск-шеринга (разделение рисков), а также сотрудничество в области фармаконадзора.

В рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения РК компания «AstraZeneca» планирует поддерживать программы по улучшению выявления и контроля сахарного диабета, совершенствовать лечение респираторных заболеваний, оказывать содействие по вопросам улучшения развития системы здравоохранения Казахстана в области орфанных (редких) заболеваний, реализовывать программы по терапии и снижению смертности от заболеваний системы кровообращения.

«Подписанный сегодня меморандум позволит применить накопленную глобальную экспертизу компании «AstraZeneca» для совершенствования медицинской помощи в республике. Одной из важнейших задач меморандума является обеспечение казахстанцев доступом к инновационным препаратам в кратчайшие сроки с момента регистрации. Кроме этого, большое внимание в меморандуме уделяется совершенствованию компетенций специалистов здравоохранения. Такая синергия позволит ускорить внедрение цифровых решений и новых подходов в современной диагностике и терапии социально-значимых заболеваний в клиническую практику в республике Казахстан», – сказал директор представительства компании «AstraZeneca» в Казахстане Александр Таришкин.

Компания также намерена внести свой вклад в повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, включая развитие молекулярно-генетической диагностики, а также внедрение цифровых технологий дистанционного обучения специалистов и мониторинга пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.

«Подписание меморандума является еще одним шагом на пути укрепления отношений между нашими странами в сложных условиях пандемии COVID-19. Расширение сотрудничества особенно важно, поскольку в 2022 году будет широко отмечаться 30-летний юбилей с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией. Мы надеемся, что данное соглашение укрепит наше партнерство в направлении социально-экономического блока и поможет казахстанцам максимально быстро получить доступ к инновационной терапии и лучшим практикам в сфере здравоохранения», – подчеркнула Посол Великобритании в Республике Казахстан Кэти Лич.

«AstraZeneca» является международной научно-ориентированной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, разработку и вывод на рынок рецептурных препаратов преимущественно в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Сотрудничество   #Международная деятельность РК  
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