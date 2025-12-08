Минздрав проверяет 622 стоматологические клиники по требованию Генпрокуратуры РК

По словам министра, в последнее время участились обращения по поводу проведения одномоментного лечения большого количества зубов у детей под общим наркозом, особенно в частных стоматологических клиниках.

— Как министр здравоохранения, считаю важным подробно разъяснить нашу позицию. Лечение под общей анестезией у детей — это серьезная медицинская процедура, которая должна проводиться только по строгим медицинским показаниям. Такие манипуляции требуют участия квалифицированного анестезиолога, наличия соответствующего оборудования, соблюдения стандартов анестезиологической и реаниматологической помощи — вне зависимости от того, частная это клиника или государственная, — сообщила Альназарова на странице в Instagram.

Также министр сообщила, что по требованию Генеральной прокуратуры Минздрав проводит внеплановые проверки 622 стоматологических организаций по всей стране.

— На сегодняшний день: зарегистрировано 290 проверок, 135 завершены, 103 — в работе, 52 — сняты с регистрации (клиники фактически не работают), 26 — на стадии регистрации. Из 316 объектов, направленных прокуратурой регионов: 34 клиники оказывают услуги в рамках ГОБМП/ОСМС, 282 — работают только на платной основе, — отчиталась глава Минздрава.

Кроме того, министр обратилась к общественности с напоминанием, что не стоит рассматривать общую анестезию как удобную опцию и всегда следует помнить, что это серьезное вмешательство, требующее особой осторожности.

Она подчеркнула, что длительный наркоз и обширное одномоментное лечение могут повышать риски осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем ребенка.

— К сожалению, мы видим случаи, когда отдельные клиники предлагают родителям коммерчески удобный вариант — «починить все зубы за один раз». Но такой подход оправдан только при наличии реальных медицинских показаний, подтвержденных обследованием. Призываю родителей быть особенно внимательными. Прежде чем давать согласие на подобные процедуры, необходимо ознакомиться с полной, прозрачной информацией о рисках, показаниях и условиях проведения. Безопасность ребенка всегда должна быть на первом месте — и это принцип, которого Министерство здравоохранения будет строго придерживаться, — заключила глава ведомства.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили о проверках 229 стоматологических клиник. Также в ведомстве объяснили порядок применения анестезии и седации при лечении детей в ответе на запрос агентства Kazinform.

Напомним, в Астане проходит суд по делу о смерти трехлетней девочки в частной стоматологии в октябре 2024 года. Ребенок не проснулся после лечения зубов под наркозом. На скамье подсудимых — анестезиолог.