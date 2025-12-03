Более 200 стоматологических клиник проверяет Минздрав РК

По данным Минздрава, по поручению Администрации Президента, Аппарата Правительства и Генеральной прокуратуры в стране проводят проверки 229 стоматологических клиник.

В ответе на запрос ведомство также напомнило об установленных правилах оказания стоматологической помощи детям с применением обезболивания, седации и общего наркоза.

При общем наркозе малолетним пациентам могут лечить множественный кариес. Согласно приказу МЗ РК №31, детям до 4 лет лечение под седацией или общим обезболиванием проводится только при наличии медицинских показаний и с письменного согласия родителей или законных представителей, и исключительно в клиниках, имеющих приложение к лицензии по подвиду «анестезиология и реаниматология».

— Когда родители дают информированное согласие, они могут запросить все необходимые документы и увидеть условия проведения, — уточнили в ведомстве.

Кроме того медицинские организации, независимо от формы собственности, обязаны соблюдать требования приказа МЗ РК №78 об оказании анестезиологической и реаниматологической помощи, который гласит:

— В амбулаторных условиях анестезия проводится на рабочем месте с oбязательным наркoзнo-дыхательным аппаратoм с капнoграфией и при наличии анализатoра газoв крoви. Стоматологический кабинет при проведении седации должен быть оснащен лекарственными средствами для проведения анестезии и оказания экстренной помощи, — отметили в министерстве.

Анестезиологическую помощь детям вправе оказывать детский анестезиолог-реаниматолог со стажем не менее семи лет.

Во время лечения при наркозе медики также должны вести постоянный мониторинг жизненно важных показателей пациента.

Ранее врач-анестезиолог Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава РК Гулфайрус Есенбаева рассказывала о распространенной в Казахстане практике лечения зубов детям под наркозом с применением «Севорана». Она объясняла, в каких случаях общий наркоз считается оправданным и какие риски могут возникать при его использовании. h

Напомним, в Астане проходит суд по делу о смерти трехлетней девочки в частной стоматологии в октябре 2024 года. Ребенок не проснулся после лечения зубов под наркозом. На скамье подсудимых — анестезиолог.

Ранее этот случай прокомментировал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.