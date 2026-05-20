Минздрав обратился к казахстанцам из-за лихорадки Эбола в странах Африки

О мерах профилактики, которые важно соблюдать при выезде за границу, сообщили в Минздраве Казахстана, передает агентство Kazinform.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вспышка вызвана редкой разновидностью вируса Эбола — штаммом Bundibugyo, против которого в мире пока не существует ни вакцины, ни специфического лечения.

Эбола передаётся при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или заражённых животных. Особое значение имеют соблюдение личной гигиены, осторожность при поездках и своевременное обращение за медицинской помощью.

Перед поездкой рекомендуется заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания.

После возвращения важно наблюдать за состоянием здоровья. При появлении каких-либо симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, сообщить о факте поездки. Самолечение недопустимо.

Минздрав Казахстана представил основные меры профилактики, которые важно соблюдать при выезде за границу:

Вирус Эбола впервые выявили в 1976 году на территории современной Демократической Республики Конго. Считается, что первоначальным источником инфекции могли быть летучие мыши. Текущая вспышка стала уже 17-й в истории страны.