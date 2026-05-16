KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Новая вспышка Эболы в ДР Конго унесла 65 жизней: под угрозой соседние страны

    В Демократической Республики Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Новая вспышка Эболы в ДР Конго унесла 65 жизней: под угрозой соседние страны
    Фото: unsplash

    По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), число погибших достигло 65 человек, а количество предполагаемых случаев заражения приблизилось к 250.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Итури, где очаги инфекции выявлены в золотодобывающих районах Монгвалу и Рвампара. Всего зарегистрировано около 246 случаев заболевания.

    Africa CDC сообщил, что проводит срочные консультации с властями ДР Конго, а также с представителями Уганды, Южного Судана и международными партнерами. Основное внимание уделяется мерам реагирования, усилению санитарного контроля и предотвращению трансграничного распространения вируса.

    Предварительные исследования Национального института биомедицинских исследований в Киншасе подтвердили наличие вируса Эбола в 13 из 20 изученных образцов. Специалисты продолжают устанавливать конкретный штамм инфекции.

    Дополнительные подозрительные случаи выявлены и в Буниа — административном центре провинции Итури. Лабораторное подтверждение по ним пока не получено.

    В Africa CDC предупредили о высоком риске дальнейшего распространения болезни. Опасения вызывают плотная городская застройка, активная добыча полезных ископаемых и постоянное перемещение населения между зараженными районами и соседними государствами.

    Вирус Эбола впервые выявили в 1976 году на территории современной Демократической Республики Конго. Считается, что первоначальным источником инфекции могли быть летучие мыши. Текущая вспышка стала уже 17-й в истории страны.

    Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или через поврежденную кожу. Болезнь может вызывать тяжелые кровотечения, поражение внутренних органов и высокий уровень смертности.

    Среди первых симптомов — высокая температура, мышечная боль, слабость, головная боль и боль в горле. Позднее могут появиться рвота, диарея, сыпь и кровотечения.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, средний уровень смертности при Эболе достигает около 50%. На сегодняшний день полностью доказанного метода лечения заболевания не существует.

    Самая масштабная вспышка Эболы в ДР Конго произошла в 2018–2020 годах — тогда жертвами вируса стали почти 2300 человек.

    Ранее сообщалось, что в Великобритании ученые ускорили работу над созданием вакцины против хантавируса после вспышки инфекции, зафиксированной на борту круизного судна MV Hondius.

    Демократическая Республика Конго Заболевания Мировые новости Эпидситуация
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор