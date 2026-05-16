Новая вспышка Эболы в ДР Конго унесла 65 жизней: под угрозой соседние страны

В Демократической Республики Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), число погибших достигло 65 человек, а количество предполагаемых случаев заражения приблизилось к 250.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Итури, где очаги инфекции выявлены в золотодобывающих районах Монгвалу и Рвампара. Всего зарегистрировано около 246 случаев заболевания.

Africa CDC сообщил, что проводит срочные консультации с властями ДР Конго, а также с представителями Уганды, Южного Судана и международными партнерами. Основное внимание уделяется мерам реагирования, усилению санитарного контроля и предотвращению трансграничного распространения вируса.

Предварительные исследования Национального института биомедицинских исследований в Киншасе подтвердили наличие вируса Эбола в 13 из 20 изученных образцов. Специалисты продолжают устанавливать конкретный штамм инфекции.

Дополнительные подозрительные случаи выявлены и в Буниа — административном центре провинции Итури. Лабораторное подтверждение по ним пока не получено.

В Africa CDC предупредили о высоком риске дальнейшего распространения болезни. Опасения вызывают плотная городская застройка, активная добыча полезных ископаемых и постоянное перемещение населения между зараженными районами и соседними государствами.

Вирус Эбола впервые выявили в 1976 году на территории современной Демократической Республики Конго. Считается, что первоначальным источником инфекции могли быть летучие мыши. Текущая вспышка стала уже 17-й в истории страны.

Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или через поврежденную кожу. Болезнь может вызывать тяжелые кровотечения, поражение внутренних органов и высокий уровень смертности.

Среди первых симптомов — высокая температура, мышечная боль, слабость, головная боль и боль в горле. Позднее могут появиться рвота, диарея, сыпь и кровотечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний уровень смертности при Эболе достигает около 50%. На сегодняшний день полностью доказанного метода лечения заболевания не существует.

Самая масштабная вспышка Эболы в ДР Конго произошла в 2018–2020 годах — тогда жертвами вируса стали почти 2300 человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ученые ускорили работу над созданием вакцины против хантавируса после вспышки инфекции, зафиксированной на борту круизного судна MV Hondius.