Минюст РК изменил правила регистрации актов гражданского состояния

С 12 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие поправки утверждены приказом исполняющего обязанности министра юстиции от 26 июня 2026 года. Согласно документу, государственная регистрация актов гражданского состояния будет осуществляться на основании документов, удостоверяющих личность, соответствующих правовому статусу их владельца.

Для подтверждения личности при получении государственной услуги можно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, либо его электронную версию через сервис цифровых документов.

Также уточняется перечень документов, необходимых для различных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, должны предъявлять вид на жительство, а лица без гражданства — соответствующее удостоверение с отметкой о регистрации по месту жительства.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в стране, обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, выданный компетентными органами государства гражданства или постоянного проживания, а также нотариально заверенный перевод документа на казахский или русский язык.

Поправками закреплено, что документы о регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранных государств, будут признаваться действительными в Казахстане при условии их соответствия законодательству республики, а также наличия консульской легализации либо апостиля.

Кроме того, документы, выданные за пределами Казахстана, подлежат переводу на казахский или русский язык. Подлинность перевода может быть удостоверена нотариусом, дипломатическим представительством, консульским учреждением либо уполномоченным внешнеполитическим органом соответствующего государства.

Еще одно изменение касается регистрации брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае изменения фамилии сотрудник регистрирующего органа обязан уведомить заявителя о необходимости обмена документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством государства, выдавшего этот документ.

Также предусмотрено, что по заявлению заинтересованных лиц регистрирующий орган или загранучреждение Казахстана сможет вносить в цифровую систему актов гражданского состояния сведения о регистрации соответствующих актов за пределами страны. Исключение составляет регистрация рождения, которая подлежит государственной регистрации непосредственно в цифровой системе актов гражданского состояния.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что в Казахстане разрабатывают законопроект по совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи.