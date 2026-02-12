Минводы РК приступило к разработке бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов

Об этом глава ведомства Нуржан Нуржигитов сообщил на встрече с участниками общественного проекта «Школа аналитики», реализуемого при поддержке Сената Парламента РК.

Для реализации Водного кодекса в части формирования системы планирования в области охраны и использования водного фонда Министерство приступило к разработке планов охраны и использования водных ресурсов по каждому из восьми водохозяйственных бассейнов страны. На основе данных документов будет разработан Генеральный план интегрированного управления водными ресурсами.

Разработку всех бассейновых планов планируется завершить до конца текущего года. Генеральный план будет завершен до конца 2027 года. Данные документы станут важными элементами государственного планирования.

— Глава государства поручил создать водно-энергетическую карту Казахстана. Бассейновые и генеральные планы послужат основой для разработки данной карты. Мы поймем, сколько воды можно будет использовать для выработки электроэнергии на водных объектах. Этот вопрос мы предусмотрели еще во время создания Водного кодекса, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В ходе встречи Нуржан Нуржигитов, специалисты министерства и руководители подведомственных организаций также рассказали участникам «Школы аналитики» о новеллах принятого в прошлом году Водного кодекса, работах по цифровизации водохозяйственной сферы и инфраструктурных проектах. После завершения докладной части аналитики задали министру вопросы о повышении кадрового потенциала отрасли, применяемых цифровых решениях и формировании в обществе культуры бережного отношения к воде.

Проект «Школа аналитики» был инициирован Клубом молодых экспертов при Сенате в 2021 году. Его участники на протяжении восьми недель осваивают методы сбора и анализа данных, совершенствуют подходы в подготовке аналитических материалов. После окончания курса аналитики предоставят министерству свои рекомендации.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан возобновили обмен данными по водохранилищам.