    16:20, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан и Кыргызстан возобновили обмен данными по водохранилищам

    В Астане делегации Кыргызстана и Казахстана обсудили вопросы возобновления сотрудничества в гидрометеорологии, а также обмен гидрологическими данными по Кировскому, Орто-Токойскому и Токтогульскому водохранилищам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Кыргызскую сторону возглавил первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Азамат Мамбетов, казахстанскую — первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

    Встреча прошла в рамках исполнения Протокола XIII заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета, состоявшегося 12–13 ноября 2025 года в городе Астана.

    По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества в области оперативно-производственной деятельности между РГП «Казгидромет» и Гидрометеорологической службой при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики на период 2026–2028 гг.

    Документ предусматривает обмен оперативной гидрологической информацией по рекам и водохранилищам, обмен прогнозами по стоку бассейнов и накоплению осадков, взаимные штормовые оповещения и предупреждения, а также обмен опытом и совместную научно-техническую деятельность.

    — Подписание данного документа является результатом водной дипломатии и многолетних переговоров между специалистами наших стран. Это важный этап в развитии двустороннего взаимодействия, отражающий обоюдную заинтересованность наших государств в укреплении сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Реализация Программы направлена на повышение эффективности совместных действий, развитие практического взаимодействия и совершенствование механизмов оперативного реагирования. Своевременный обмен данными по водохранилищам играет важную роль в обеспечении безопасности населения и инфраструктуры в нижнем течении трансграничных рек. Особенно, в периоды половодья и паводков, — отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

    Как сообщалось ранее, заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил оцифровать все ирригационные каналы к 2028 году.

