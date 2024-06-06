Минводы РК изменили Концепцию управление водными ресурсами Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации РК подготовило постановление Правительства, которым вносятся изменения в Концепцию развития системы управления водными ресурсами РК на 2024 – 2030 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документ добавлен ряд разделов. Один из них – «Оценка текущего состояния водных ресурсов». В министерстве отметили, что эффективное управление водными ресурсами является ключевым фактором обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, а также водной, продовольственной и энергетической безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что современное потребление и использование водных ресурсов часто является неустойчивым и нерациональным, что приводит к их избыточному использованию, загрязнению и истощению.

– Средний расход воды на производство единицы продукции (на доллар ВВП) в стране составляет порядка 109 м³, что, для сравнения, в 3 раза больше, чем в России и США (44 м³), и в 6 раз больше, чем в Австралии (21 м³), – говорится в документе постановления.

По мнению представителей министерства, ситуация осложняется влиянием глобального изменения климата, которое приводит к засухам и наводнениям, ухудшению качества воды и доступности безопасной питьевой воды.

– В условиях усиления нагрузки на водные ресурсы и увеличения интенсивности экстремальных явлений, связанных с изменением климата, совершенствование системы управления водными ресурсами имеет ключевое значение для решения имеющихся инфраструктурных, институциональных, финансовых и иных проблемных вопросов, – считают авторы документа.

Также добавлен раздел «Ресурсы поверхностных вод». Согласно документу, водные ресурсы по территории страны распределены неравномерно. Наиболее обеспечены собственными ресурсами поверхностных вод юго-восточный и восточный регионы страны (Ертисский и Балхаш-Алакольский водохозяйственные бассейны), в то же время наименее обеспечен центральный регион (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн).

– Наиболее зависимыми от притока воды с территорий сопредельных стран являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны), – добавили в постановлении.

В министерстве подчеркнули, отсутствие актуальных данных о запасах подземных вод, ареалах распространения водных пластов, их мощности и координатах месторождений в разрезе областей и речных бассейнов.

– По данным за 2023 год на территории страны имеется 4 416 месторождений (5 384 участка) с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод объемом 43 120,56 тыс. м³/сут. Прогнозные запасы составляют порядка 40 км³/год, – приложили последние данные авторы документа.

К основным причинам неэффективного использования водных ресурсов в Концепции отнесено: применение устаревших водоемких технологий, значительные потери воды при транспортировке по земляным каналам, недостаточная оснащенность водозаборных сооружений системами учета воды, отсутствие эффективных экономических механизмов для стимулирования предприятий к внедрению передовых водосберегающих технологий, систем обратного и повторного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

Согласно постановлению, более эффективному использованию подземных водных препятствуют следующие аспекты:

низкая степень освоения эксплуатационных запасов подземных вод;

отсутствие переутвержденных данных о запасах подземных вод для целей орошения;

неиспользование около 90% утвержденных запасов подземных вод;

добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не имеющих утвержденных запасов подземных вод;

истощение месторождений подземных вод из-за нарушений режима их использования, а также сверхнормативной добычи на нераспределенном фонде недр;

загрязнение месторождений подземных вод вследствие интенсивного недропользования.

По мнению ведомства, если текущая ситуация использования водных ресурсов в отраслях экономики и населением сохранится, к 2029 году существует риск снижения темпов социально-экономического развития из-за дефицита воды.

В документе указаны проблемы, требующие решения в среднесрочной перспективе, к ним отнесли:

Нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов. Особенно низкая продуктивность воды наблюдается в сельском хозяйстве из-за ухудшения технического состояния инфраструктуры орошаемых земель. В результате коэффициент использования воды при ее доставке до орошаемого поля за последние 30 лет снизился с 0,8 до 0,5-0,55;

Низкий уровень использования очищенных бытовых и промышленных сточных вод в орошаемом земледелии, что обусловлено отсутствием методики их применения;

Отсутствие надлежащего учета и контроля за использованием водных ресурсов.

Кроме того, в республике не налажено массовое производство приборов учета воды, что могло бы способствовать быстрому оснащению ими всех водопользователей, повысив точность учета и собираемость платы за поливную воду.

Помимо этого, недостаточный контроль при крупномасштабной добыче полезных ископаемых в руслах рек приводит к высыханию небольших рек и их притоков. Проблема особенно актуальна в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу, уточнили в министерстве.

– Освоение недр в руслах рек и предгорных зонах приводит к исчезновению малых рек, что негативно влияет на формирование подземных и поверхностных вод. Также имеются факты незаконного вывоза физическими и юридическими лицами песчано-гравийной смеси с водохозяйственных объектов республиканского значения. При этом вдоль русел каналов образуются незаконные карьеры и наносится ущерб самому водохозяйственному объекту, в части нарушения его конструктивных частей, – подчеркнули в ведомтстве.

Кроме того, проблемами отрасли названы устаревшая водохозяйственная инфраструктура и неэффективная тарифная политика, сдерживающая модернизацию и развитие основных фондов.

Для решения проблем, указанных в Концепции, разработан план действий, которые предусматривает реализацию целого комплекса мероприятий:

Создание отечественных производств водосберегающих технологий орошения (дождевальные машины, системы капельного орошения);

Создание отечественных производств водоизмерительных приборов и установок (водосливы и другие);

Организация для сельхозтоваропроизводителей обучающих программ, направленных на стимулирование и ознакомление с современными методами ирригации и управления водными ресурсами и их эффективного использования;

Установление строгих нормативов и стандартов по рациональному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве и промышленности с усилением контроля за их соблюдением и внедрение штрафных санкций за неэффективное использование ресурсов;

Строительство групповых водопроводов и перераспределение подземных водных ресурсов в регионах с недостаточными водными ресурсами;

Разработка методики комплексного использования поверхностных, грунтовых, коллекторно-дренажных и очищенных сточных вод для повышения водообеспеченности орошаемых земель;

Разработка и утверждение методики установления лимитов водопользования в разрезе водохозяйственных бассейнов (областей, городов республиканского значения, столицы, районов);

Проведение исследований по разработке перспективных вариантов территориального перераспределения водных ресурсов, в том числе рек Ертис, Кигаш;

Поддержание уровня озера Балхаш на отметке 342 м по Балтийской системе;

Внедрение водосберегающих технологий орошения для экономии водных ресурсов с охватом до 150 тыс. га в год;

Доведение общей площади орошаемых земель до 2,5 млн га с обеспечением поливной водой без увеличения объемов водозабора.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Комплексный план развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы.