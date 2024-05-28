В Казахстане разрабатывают концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы

При орошаемом земледелии ежегодно потребляется 2 кубических километра воды. Об этом сообщил заместитель министра водных ресурсов и ирригации РК Ерболат Ибрайханов на заседании комитета по аграрным вопросам в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В нашей стране более 17 тысяч рек и временных водотоков, 4 тыс. озер, 4,5 тыс. месторождений подземных вод, более 13 тыс. водохозяйственных сооружений. Из общего количества водохозяйственных объектов 6501 находится в республиканской собственности, 6296 - в коммунальной, 528 - в частной, 31 - бесхозные. В целом около 65 процентов используемых ежегодно в стране водных ресурсов используется для удовлетворения нужд сельского хозяйства. В связи с ветхостью инфраструктуры в сельском хозяйстве, ее развитие является актуальным вопросом. Ежегодно даже в орошаемом земледелии из-за изношенности этих инфраструктур теряется более 2 кубокилометров воды, - сказал вице-министр.

По его словам, в целях снижения суммы этих затрат министерство работает над реализацией концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы с целью реконструкции объектов и увеличения коэффициент полезного действия каналов.