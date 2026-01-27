Минтуризма РК о курортах: безопасность акватории под контролем одного инспектора

— Имеются вопросы недостаточного контроля. В регионах выявлена острая нехватка инспекторского состава — наблюдение за всей акваторией области осуществляет всего один сотрудник транспортной инспекции (Министерство транспорта), что делает невозможным надлежащее обеспечение безопасности. Зафиксированы факты эксплуатации судов без удостоверений и без спасательных средств. Отмечается отсутствие спасательных вышек и медицинских пунктов, а также нерегулируемая деятельность водного транспорта. В результате этих пробелов в прошлом сезоне зафиксированы несчастные случаи и чрезвычайные происшествия с угрозами здоровью и жизни туристов, — заявил министр на заседании Правительства.

Он также добавил, что имеются пробелы законодательного регулирования. Например, имеющийся национальный стандарт по обустройству пляжей является добровольным, а соблюдение Правил безопасности на воде, утвержденных МВД, не контролируется.

Кроме того, министерством до местных исполнительных органов доведены требования национального стандарта, который определяет минимальные условия к размещению элементов инфраструктуры, направленных на обеспечение чистоты, безопасности и доступности.

Для системного решения этих проблем подготовлен проект Дорожной карты на 2026–2029 годы.

— Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на оснащение курортных зон необходимой инфраструктурой и создание благоприятных условий для отдыха туристов. Проект Дорожной карты включает 8 разделов и охватывает 119 мероприятий. Проект предварительно согласован с госорганами. Прошу поручить акиматам обеспечить реализацию Дорожной карты в установленные сроки, — добавил Ербол Мырзабосынов.

Как сообщалось, в курортных зонах Казахстана остаются нерешенными проблемы воды и канализации.



