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    Минтуризма назвало топ-8 мест для летнего отдыха в Восточном Казахстане

    Министерство туризма и спорта представило подборку из восьми туристических направлений Восточно-Казахстанской области, рекомендованных для летнего отдыха казахстанцам и иностранным гостям, передает Kazinform.

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    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    В список вошло озеро Маркаколь и Маркакольский государственный природный заповедник.

    Маркаколь
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Высокогорное озеро известно кристально чистой водой, живописными ландшафтами Южного Алтая, богатым животным и растительным миром, а также возможностью познакомиться с традиционным укладом жизни местного населения.

    озеро Язевое в Катон-Карагайском районе.
    Фото: Kazinform

    Еще одной рекомендацией стало озеро Язевое в Катон-Карагайском районе. Это одно из самых живописных высокогорных озер Казахстана, откуда открывается панорамный вид на гору Белуху. Туристов здесь привлекают нетронутая природа, альпийские луга и горные пейзажи.

    Сибинские озера в ВКО
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    В число популярных направлений также вошли Сибинские озера в Уланском районе — комплекс из пяти озер с прозрачной водой, окруженных гранитными скалами. Среди местных достопримечательностей — Аблайкитский монастырь и живописные природные панорамы.

    Бухтарминское водохранилище
    Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

    Для любителей пляжного отдыха министерство рекомендует Бухтарминское водохранилище, одно из крупнейших в Казахстане. Здесь расположены многочисленные базы отдыха, песчаные пляжи и живописные заливы.

    город Риддер и Западно-Алтайский государственный природный заповедник
    Фото: Kazinform

    В перечень также включены город Риддер и Западно-Алтайский государственный природный заповедник, где туристам доступны маршруты по тайге, горным озерам и альпийским лугам.

    урочище Киин-Кериш в Курчумском районе
    Фото: Kazinform

    Любителям необычных природных объектов советуют посетить урочище Киин-Кериш в Курчумском районе. Этот природный памятник, известный как «Пылающие скалы», привлекает разноцветными глинистыми каньонами, сформированными миллионами лет ветровой и водной эрозии.

    Катон-Карагайский нацпарк
    Фото: Катон-Карагайский нацпарк

    Завершает список Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, входящий во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть гору Белуху, водопад Кокколь, Берельские курганы, Рахмановские ключи, альпийские луга и живописные долины Алтая.

    В министерстве отметили, что Восточно-Казахстанская область сочетает возможности для экологического, активного, познавательного и пляжного туризма, предлагая путешественникам разнообразные маршруты и уникальные природные достопримечательности.

    Ранее сообщалось о том, что Алматинская горная курортная зона стала лидером по числу туристов.

    Туризм Министерство туризма и спорта РК ВКО Восточно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор