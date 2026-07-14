Минтуризма назвало топ-8 мест для летнего отдыха в Восточном Казахстане

Министерство туризма и спорта представило подборку из восьми туристических направлений Восточно-Казахстанской области, рекомендованных для летнего отдыха казахстанцам и иностранным гостям, передает Kazinform.

В список вошло озеро Маркаколь и Маркакольский государственный природный заповедник.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Высокогорное озеро известно кристально чистой водой, живописными ландшафтами Южного Алтая, богатым животным и растительным миром, а также возможностью познакомиться с традиционным укладом жизни местного населения.

Фото: Kazinform

Еще одной рекомендацией стало озеро Язевое в Катон-Карагайском районе. Это одно из самых живописных высокогорных озер Казахстана, откуда открывается панорамный вид на гору Белуху. Туристов здесь привлекают нетронутая природа, альпийские луга и горные пейзажи.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В число популярных направлений также вошли Сибинские озера в Уланском районе — комплекс из пяти озер с прозрачной водой, окруженных гранитными скалами. Среди местных достопримечательностей — Аблайкитский монастырь и живописные природные панорамы.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Для любителей пляжного отдыха министерство рекомендует Бухтарминское водохранилище, одно из крупнейших в Казахстане. Здесь расположены многочисленные базы отдыха, песчаные пляжи и живописные заливы.

Фото: Kazinform

В перечень также включены город Риддер и Западно-Алтайский государственный природный заповедник, где туристам доступны маршруты по тайге, горным озерам и альпийским лугам.

Фото: Kazinform

Любителям необычных природных объектов советуют посетить урочище Киин-Кериш в Курчумском районе. Этот природный памятник, известный как «Пылающие скалы», привлекает разноцветными глинистыми каньонами, сформированными миллионами лет ветровой и водной эрозии.

Фото: Катон-Карагайский нацпарк

Завершает список Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, входящий во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть гору Белуху, водопад Кокколь, Берельские курганы, Рахмановские ключи, альпийские луга и живописные долины Алтая.

В министерстве отметили, что Восточно-Казахстанская область сочетает возможности для экологического, активного, познавательного и пляжного туризма, предлагая путешественникам разнообразные маршруты и уникальные природные достопримечательности.

Ранее сообщалось о том, что Алматинская горная курортная зона стала лидером по числу туристов.