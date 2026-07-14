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    Алматинская горная курортная зона стала лидером по числу туристов

    По итогам первого квартала 2026 года Алматинская горная курортная зона стала самым популярным туристическим направлением Казахстана. За январь-март здесь отдохнули более 509 тыс. человек — почти в 4,5 раза больше, чем в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает агентство Kazinform.

    горы Алматы
    Фото: пресс-служба горнолыжного курорта "Шымбулак"

    По данным Бюро национальной статистики, Щучинско-Боровскую курортную зону за три месяца посетили 116,7 тыс. человек. Далее по числу обслуженных туристов следуют Мангистауская, Туркестанская и Алтайская курортные зоны.

    Алматинская горная курортная зона также стала лидером по числу иностранных туристов. За первый квартал местами размещения здесь воспользовались более 131 тыс. зарубежных гостей. Это почти 95% всех иностранных туристов, посетивших курортные зоны Казахстана.

    курорты Казахстана статистика
    Фото: Бюро национальной статистики АСПиР

    Статистика прошлого летнего сезона также свидетельствует о высокой популярности горного отдыха. С апреля по сентябрь 2025 года Алматинскую горную курортную зону посетили 1,6 млн человек — более 54% общего туристического потока во все курортные зоны страны. Для сравнения, Щучинско-Боровскую курортную зону за этот период посетили 295 тыс. человек, Мангистаускую — 255 тыс.

    По мнению участников туристического рынка, рост популярности горных курортов связан с тем, что многие из них превратились в круглогодичные центры отдыха. Помимо комфортной температуры летом, туристам доступны прогулочные маршруты, канатные дороги, велосипедные трассы, бассейны, спа-комплексы, глэмпинги и другие виды активного отдыха. Дополнительным преимуществом остается транспортная доступность — многие курорты находятся всего в нескольких часах езды от крупных городов.

    Таким образом, горные курорты сохраняют лидерство не только в зимний, но и в летний туристический сезон.

    Ранее Министерство туризма и спорта РК представило топ-7 нишевых направлений, которые заслуживают внимания местных и иностранных туристов в Алматинской области.



    Туризм летний отдых Боровое Горы Алматы Отдых Статистика
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор