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    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений

    В Министерстве туризма и спорта РК представили топ-7 нишевых направлений, которые заслуживают внимания местных и иностранных туристов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Наряду с широко известными курортными направлениями в Казахстане есть и другие, менее популярные, но не менее привлекательные места для летнего отдыха, отметили в Министерстве туризма и спорта РК.

    — Алматинская область относится именно к таким регионам: здесь сосредоточены горные вершины, каньоны, альпийские луга, озера и уникальные природные ландшафты. Представляем в карточках наглядно топ-7 нишевых направлений, которые заслуживают внимания каждого туриста, — отметили в ведомстве.

    Ниже представлены карточки для туристов с описанием живописных мест Алматинской области.

    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Министерство туризма и спорта РК
    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Министерство туризма и спорта РК
    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Министерство туризма и спорта РК
    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Министерство туризма и спорта РК
    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Министерство туризма и спорта РК
    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Министерство туризма и спорта РК
    Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Ранее сообщалось, что цифровой помощник для туристов появится в Казахстане до конца года.

     

     

     

     

    Министерство туризма и спорта РК Регионы Казахстана Внутренний туризм Иностранцы Общество Алматинская область Путешествия
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор