Куда поехать летом в Алматинской области — топ-7 туристских направлений
В Министерстве туризма и спорта РК представили топ-7 нишевых направлений, которые заслуживают внимания местных и иностранных туристов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.
Наряду с широко известными курортными направлениями в Казахстане есть и другие, менее популярные, но не менее привлекательные места для летнего отдыха, отметили в Министерстве туризма и спорта РК.
— Алматинская область относится именно к таким регионам: здесь сосредоточены горные вершины, каньоны, альпийские луга, озера и уникальные природные ландшафты. Представляем в карточках наглядно топ-7 нишевых направлений, которые заслуживают внимания каждого туриста, — отметили в ведомстве.
Ниже представлены карточки для туристов с описанием живописных мест Алматинской области.
Ранее сообщалось, что цифровой помощник для туристов появится в Казахстане до конца года.