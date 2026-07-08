Цифровой помощник для туристов появится в Казахстане до конца года

Министерство туризма и спорта Казахстана не подписывало соглашений или меморандумов по итогам встречи с представителями компании 01.AI, несмотря на обсуждение перспектив сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства Kazinform.

Как сообщили в министерстве, в ходе встречи стороны рассмотрели возможные направления взаимодействия в сфере цифровой трансформации спорта и туризма.

— По итогам встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в области цифровой трансформации спорта и туризма, а также обменялись опытом по внедрению технологий искусственного интеллекта. Подписание соглашений, меморандумов либо принятие юридически обязывающих документов в рамках данной встречи не осуществлялось, — говорится в ответе Министерства туризма и спорта.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что работа по внедрению технологий искусственного интеллекта в отрасли уже ведется. Первым практическим результатом должен стать запуск цифрового помощника для туристов.

— В настоящее время Министерством ведется работа по применению технологий искусственного интеллекта в сферах спорта и туризма. До конца текущего года планируется запуск ИИ-агента в сфере туризма, — сообщили в министерстве.

В ответе также раскрыты детали реализации цифровой платформы eSport, запуск которой осуществляется поэтапно. По данным министерства, на сегодняшний день уже функционируют пилотные модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря спортивных мероприятий и реестра спортивных сооружений. Сейчас продолжается подготовка информационной системы к аттестации по требованиям информационной безопасности и интеграции с заинтересованными организациями.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что разработка платформы не потребовала бюджетного финансирования.

— Цифровая платформа физической культуры и спорта «eSport» разработана в рамках текущей деятельности Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Бюджетные средства на разработку информационной системы не затрачивались, — отметили в министерстве.

Кроме того, Министерство туризма и спорта планирует проводить открытые конкурсы на разработку решений с применением искусственного интеллекта. В ведомстве уточнили, что такие процедуры будут организованы в соответствии с законодательством Казахстана. При этом оценивать эффективность цифровых проектов планируется по нескольким критериям.

— Эффективность внедрения цифровых и AI-решений будет оцениваться по показателям востребованности сервисов, качеству предоставляемых услуг, сокращению административных процедур, повышению доступности информации для граждан и эффективности управленческих решений. Конкретные KPI будут утверждены по мере реализации соответствующих проектов, — говорится в ответе.

В министерстве также сообщили, что при внедрении искусственного интеллекта изучают международный опыт, однако зарубежные проекты рассматриваются исключительно как источник экспертных практик и не являются моделью для прямого копирования. Одновременно особое внимание уделяется вопросам защиты персональных данных, информационной безопасности и интеграции новых цифровых сервисов с действующими государственными информационными системами.

Ранее стало известно, что 13 должностных лиц в сфере спорта наказаны по итогам аудита ВАП.