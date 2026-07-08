13 должностных лиц в сфере спорта наказаны по итогам аудита ВАП

Высшая аудиторская палата РК по итогам госаудита выявила системные недостатки в сфере спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и использования бюджетных средств, передает корреспондент Kazinform.

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, в том числе в сфере спорта высших достижений, проводился с 8 января по 28 апреля 2025 года. Проверкой был охвачен период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2024 года.

Как сообщили в Высшей аудиторской палате, аудит показал наличие системных проблем в отрасли.

— Государственным аудитом установлено, что реализация программных документов в сфере физической культуры и спорта осуществляется без комплексного подхода, а ряд мероприятий, направленных на развитие спорта высших достижений, подготовку спортивного резерва, научное и медицинское сопровождение спортсменов, не реализован либо реализован частично, — говорится в ответе ВАП.

Аудит также показал, что действующие стратегические документы не в полной мере обеспечивают достижение поставленных целей, а отдельные планы реализации не содержат мероприятий по всем направлениям развития отрасли. Кроме того, система целевых индикаторов не позволяет объективно оценить эффективность государственной политики в сфере спорта, поскольку не охватывает ряд ключевых показателей, характеризующих развитие спорта высших достижений.

По итогам проверки Министерству туризма и спорта было поручено:

• устранить пробелы в нормативно-правовом регулировании,

• обеспечить согласованность законодательства в части статуса школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва,

• разработать нормативы обеспечения спортсменов спортивным инвентарем, оборудованием, питанием и медицинскими препаратами,

• усовершенствовать порядок назначения пожизненного материального обеспечения спортсменам и тренерам,

• привести нормативные правовые акты в соответствие с законодательством,

• совершенствовать систему подготовки спортивного резерва, финансирования и управления в сфере спорта,

• внедрить дополнительные механизмы прозрачности и учета,

• устранить нарушения финансовой дисциплины, обеспечить возврат средств в республиканский бюджет,

• привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

— По итогам государственного аудита 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а по 13 материалам применены меры административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — сообщили в ВАП.

Вместе с тем в ВАП уточнили, что отдельная оценка эффективности расходования бюджетных средств на содержание национальных сборных, финансирование профессионального спорта, строительство и реконструкцию спортивных объектов, развитие массового спорта, а также проведение международных соревнований на территории Казахстана не проводилась. А Министерство туризма и спорта и его подведомственные организации не включены в План государственного аудита на 2026 год.

По информации Высшей аудиторской палаты, для исполнения всех поручений были установлены конкретные сроки — преимущественно с 1 августа 2025 года по 1 июля 2026 года — в зависимости от характера и объема необходимых мероприятий.

Ранее Министерство туризма и спорта выплатило более 388 млн тенге призерам зимних Паралимпийских игр и их тренерам.