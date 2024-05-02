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    12:58, 02 Май 2024 | GMT +6

    Минцифры ведет переговоры с Microsoft и Google о строительстве ЦОДов в Казахстане

    ЦОД в Косшы
    Фото: sam.kz

    По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в Казахстане насчитывается 51 центр обработки данных (ЦОД), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин сообщил, что за последние пять лет количество стойко-мест увеличилось в два раза. Загрузка ЦОДов в Казахстане составляет 76%, в государственной инфраструктуре – 97%. 

    - Сейчас уже ведется строительство нескольких центров обработки данных. На 200 стоек АО Kazteleport ведет строительство, ТОО «Инфраструктура Казахстана» - на четыре тысячи стоек. Инвесторы приходят в этот сектор. Также мы приглашаем сейчас зарубежные компании, ведем переговоры с Microsoft, Google для открытия центров обработки данных на территории Казахстана, – заявил Аскар Жамбакин на заседании Мажилиса. 

    Центр обработки данных – централизованный объект для обработки и хранения данных. Он состоит из инфраструктуры и структуры, обеспечивающих обработку и передачу данных. ЦОД принимает и обрабатывает данные от разных источников. 

    Ранее в Минцифры сообщили о планах по сотрудничеству с Google и Amazon Web Services в сфере искусственного интеллекта.

    В начале апреля 2023 года стало известно, что Microsoft откроет мультирегиональный хаб, который будет базироваться в Казахстане. Хаб будет охватывать Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Большие данные Строительство Цифровизация
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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