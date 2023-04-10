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    15:22, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Мультирегиональный хаб Microsoft появится в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хаб будет охватывать Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан, передает МИА «Казинформ».

    «Microsoft откроет мультирегиональный хаб, который будет базироваться в Казахстане. В прошлом году Глава государства на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с CEO Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишелем Симмонсом, на которой поднимался вопрос расширения казахстанского офиса до регионального хаба. Тогда Касым-Жомарт Кемелевич поставил перед нами задачу по проработке данной инициативы и созданию необходимых условий для ее реализации», - написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на своей странице в сети Instagram.

    Глава ведомства напомнил, что при содействии Министерства иностранных дел и Генконсульства РК в Сан-Франциско, а также казахстанского офиса Microsoft велась активная работа по решению этой задачи.

    «Сегодня нам официально сообщили о принятом решении: корпорация Microsoft готова открыть мультирегиональный хаб с расположением в Казахстане. Также обсудили вопрос расширения использования казахского языка в большем количестве сервисов корпорации и в ChatGPT. Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе. Будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей», - резюмировал Багдат Мусин.


    Теги:
    Цифровой Казахстан МЦРИАП Связь, ТВ, IT Технологии Наука и инновации Развитие IT технологий в Казахстане
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