Минтруда РК обновило порядок возмещения расходов на инватакси и курортное лечение

В Казахстане обновили правила возмещения расходов на инватакси и санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 мая 2026 года поставщики услуг будут оформлять счета-фактуры в электронной форме через систему электронных счетов-фактур, а также на бумажных носителях с обязательным разделением стоимости на гарантированную сумму и доплату в разделе «дополнительные сведения».

Уполномоченный орган будет рассматривать документы, поступившие в автоматизированную цифровую систему «Е-собес», в течение семи рабочих дней, после чего принимать решение о возмещении либо возвращать их на доработку с указанием причин.

Также уточнены правила предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации (ИПАР). Заявления могут подаваться через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», местные исполнительные органы, портал «электронного правительства», а также посредством абонентского номера. При этом при оформлении проактивной услуги подача заявления не требуется.

После регистрации заявления данные автоматически вносятся в систему «Е-собес», а гражданам направляются SMS-уведомления о необходимости выбора поставщика санаторно-курортных услуг либо о ходе предоставления услуги.

В случае отсутствия выбора поставщика в течение установленного срока доступ к выбору может быть временно ограничен с последующей возможностью его восстановления через портал.

Также предусмотрен порядок автоматического обмена данными между цифровыми системами государственных органов, включая «Е-собес», «Централизованный банк данных лиц с инвалидностью» и портал «электронного правительства».

Приказом регламентированы и сроки рассмотрения заявлений, порядок уведомления заявителей, а также случаи возврата документов и постановки в очередь.

Документ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что новый алгоритм оценки доступности объектов для лиц с инвалидностью внедряют в Казахстане.