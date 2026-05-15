Новый алгоритм оценки доступности объектов для лиц с инвалидностью внедряют в Казахстане

Под председательством министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева состоялось заседание Координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью. Ключевой темой встречи стало обсуждение новых механизмов контроля за созданием безбарьерной среды и цифровизация услуг реабилитации, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одним из главных вопросов повестки дня стала презентация проекта Алгоритма оценки объектов и формирования заключения для согласования декларации о доступности. Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК Илья Скуб подчеркнул, что новый регламент позволит систематизировать проверку зданий и сооружений на соответствие строительным нормам.

Согласно Алгоритму территориальные департаменты Комитета будут проводить выездные обследования для подтверждения фактической доступности объектов (входных групп, путей движения, санитарных узлов). Оценка будет охватывать 12 ключевых зон: от парковочных мест до визуальной и звуковой навигации.

В процесс мониторинга активно вовлекаются внештатные советники акимов по вопросам инвалидности, что обеспечит прозрачность и объективность экспертизы.

В ходе заседания также были рассмотрены законодательные инициативы по повышению качества санаторно-курортного лечения. В частности, обсуждались поправки в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающие введение обязательной аккредитации для санаторно-курортных организаций.

Министерством предложено установить четкие требования к поставщикам услуг на Портале социальных услуг (ПСУ), включая обязательное резервирование не менее 10% мест для лиц с инвалидностью, внедрить инструменты цифрового мониторинга (Face-ID или QR-коды) для подтверждения фактического получения услуг гражданами и исключения приписок.

Министр Аскарбек Ертаев отметил, что вопросы обеспечения прав лиц с инвалидностью требуют жесткого контроля со стороны территориальных департаментов. По итогам заседания профильным подразделениям поручено ускорить работу по внесению изменений в нормативно-правовые акты, которые закрепят полномочия ведомства в части лицензирования и контроля стандартов реабилитации.

В работе Координационного совета приняли участие представители Министерства здравоохранения, руководители управлений координации занятости регионов, а также руководители общественных объединений лиц с инвалидностью.

Ранее сообщалось о том, что пилот по электронной очереди для установления инвалидности запустили в Казахстане.