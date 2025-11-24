Минтруда Казахстана предлагает новые квоты на привлечение иностранных работников

Согласно документу, работодатели смогут привлекать иностранную рабочую силу по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами, в объеме до 0,25% от общей численности рабочей силы страны.

Чтобы сохранить общее количество иностранных граждан, работающих в Казахстане, предложено установить квоту для трудовых мигрантов, которых нанимают физические лица, на уровне 2,9% от численности рабочей силы.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения до 5 декабря.

Напомним что, в 2025 году для привлечения иностранной рабочей силы в Казахстан были установлены следующие доли от общей численности рабочей силы:

квота по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, была увеличена с 0,2% до 0,25%;

квота на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 3% до 2,95%.

