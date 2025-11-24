РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:00, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минтруда Казахстана предлагает новые квоты на привлечение иностранных работников

    Министерство труда подготовило проект приказа, в котором предлагается установить квоты на привлечение иностранных работников в Казахстан на 2026 год, передает агентство Kazinform.

    работа
    Фото: Kazinform

    Согласно документу, работодатели смогут привлекать иностранную рабочую силу по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами, в объеме до 0,25% от общей численности рабочей силы страны.

    Чтобы сохранить общее количество иностранных граждан, работающих в Казахстане, предложено установить квоту для трудовых мигрантов, которых нанимают физические лица, на уровне 2,9% от численности рабочей силы.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения до 5 декабря.

    Напомним что, в 2025 году для привлечения иностранной рабочей силы в Казахстан были установлены следующие доли от общей численности рабочей силы:

    • квота по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, была увеличена с 0,2% до 0,25%;
    • квота на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 3% до 2,95%.

    Ранее мы писали о том, как иностранцу получить разрешение на временное проживание в Казахстане.

    НПА Минтруда и соцзащиты РК Работа Иностранцы
    Ляззат Сейданова
    Автор
