Минтруда Казахстана предлагает новые квоты на привлечение иностранных работников
Министерство труда подготовило проект приказа, в котором предлагается установить квоты на привлечение иностранных работников в Казахстан на 2026 год, передает агентство Kazinform.
Согласно документу, работодатели смогут привлекать иностранную рабочую силу по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами, в объеме до 0,25% от общей численности рабочей силы страны.
Чтобы сохранить общее количество иностранных граждан, работающих в Казахстане, предложено установить квоту для трудовых мигрантов, которых нанимают физические лица, на уровне 2,9% от численности рабочей силы.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения до 5 декабря.
Напомним что, в 2025 году для привлечения иностранной рабочей силы в Казахстан были установлены следующие доли от общей численности рабочей силы:
- квота по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, была увеличена с 0,2% до 0,25%;
- квота на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 3% до 2,95%.
