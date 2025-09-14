Как иностранцу получить разрешение на временное проживание в Казахстане

По словам спикера, для въезда в Республику Казахстан иностранным гражданам требуется виза в зависимости от цели поездки и срока пребывания. Виза не требуется гражданам тех стран, с которыми Казахстан заключил отдельные двухсторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках. Например, с Россией или Азербайджаном. Порядок въезда и пребывания граждан следующих стран определяется двусторонними соглашениями. В рамках безвизового режима иностранные граждане могут посещать Казахстан по туристическим, частным и краткосрочным деловым целям.

В рамках безвизовых поездок иностранцам запрещено заниматься трудовой или иной оплачиваемой деятельностью на территории Республики Казахстан. Также запрещены любые монтажные и ремонтные работы, консультационные и аудиторские услуги, обучающие сессии. Для таких целей требуется получение визы.

Сколько дней иностранный гражданин может находиться на территории Казахстана, зависит от той страны, откуда он прибыл. По словам собеседника, граждане ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация) могут находиться в стране 90 календарных дней с момента пересечения границы. Принимающая сторона, к кому они приезжают, должна при этом уведомить о прибытии гостя через визово-миграционный портал или приложение «eQonaq» в течение трех дней.

— Иностранец 90 календарных дней с момента пересечения границы законно находится на территории Казахстана. По истечении этого времени он должен либо выехать за пределы Казахстана, либо получить РВП. Оно дается по нескольким категориям в зависимости от цели пребывания в стране: работа, воссоединение с семьей, бизнес-иммигрант, лечение, учеба, — пояснил Женис Каракойшинов.

При этом именно принимающая сторона обращается в ЦОН. К примеру, иностранец прибыл в Казахстан для работы. В таком случае трудовой договор он заключает с ИП или ТОО, затем этот договор регистрируется на платформе enbek.kz. На основании трудового договора и подается на РВП. Оно дается на 1 год, но его можно продлить.

Если же иностранец остается в Казахстане для лечения, то делается это на основании заключения врачей. В визовых странах необходимо заключение ВКК.

При воссоединении с семьей о РВП ходатайствует супруг или супруга, но обязательным условием при этом является официальный брак не менее 1 года. РВП здесь также выдается на год, а далее продлевается на 3 года.

Гражданам многих стран дальнего зарубежья находиться безвизово в Казахстане можно не более 30 дней с момента пересечения госграницы. К примеру, жителям США. И если по истечении времени гражданин Америки изъявит желание остаться в Казахстане, он должен получить соответствующую визу через Посольство Казахстана, которое находится в США, то есть через МИД РК. После получения визы он приезжает в Казахстан.

— Сколько дней граждане той или иной страны могут находиться на территории Казахстана безвизово, можно посмотреть в egov.kz. К примеру, граждане Индии и Ирана могут без визы пребывать в нашей стране вообще только 14 дней. Говоря простым языком: безвизовые страны РВП получают через ЦОН, а визовые страны обращаются непосредственно в МИД за границей. А уже на местах визы продлевают органы миграции, — добавил Женис Каракойшинов.

По словам полковника полиции, если человек несвоевременно оформил РВП или нарушил миграционное законодательство по времени пребывания, то его ждет ответственность. Если это лишь три дня, то это будет лишь предупреждение. Нарушение от трех до пяти дней влечет на иностранца штраф в размере 10 МРП, от пяти до десяти суток — 15 МРП.

Если иностранец задержался на территории Казахстана более 10 дней сверх положенного времени, то материал на него поступает в суд, и уже судья решает — штраф 25 МРП или административное выдворение за пределы страны. Иностранцам или лицам без гражданства, ранее выдворенным из Республики Казахстан, запрещается въезд в страну в течение пяти лет со дня исполнения решения суда о выдворении.

Ответственность может грозить и принимающей стороне

— Непринятие принимающим лицом мер по своевременной регистрации иностранцев либо оформлению документов на право их пребывания в Республике Казахстан, либо их выезду из Республики Казахстан по истечении определенного срока пребывания, либо несвоевременное информирование органов внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах влечет на физических лиц — предупреждение, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — штраф в размере 10 МРП, на субъектов среднего предпринимательства — штраф 15 МРП и крупного предпринимательства — штраф в размере 20 МРП», — добавил спикер.

Напомним, чтотребования по знанию госязыка при приеме в гражданство Казахстана изменились. Также ранее сообщалось, что в Казахстане был выдан первый вид на жительство по программе Digital Nomad Residency.