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    Минтранспорта РК привезет из Испании систему, обеспечивающую прозрачность техосмотра авто

    Министерство транспорта РК изучает международный опыт по совершенствованию системы технического осмотра. Новинки будут использоваться в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    Минтранспорта РК привезет из Испании систему, обеспечивающую прозрачность техосмотра авто
    Фото: Kazinform

    Представители Министерства транспорта, Министерства финансов Республики Казахстан и АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (КаздорНИИ) посетили Испанию для ознакомления с современными решениями в сфере техосмотра транспорта.

    В Испании подписан меморандум о сотрудничестве между АО «КаздорНИИ» и компанией RYME Worldwide, специализирующейся на разработке и производстве оборудования для станций технического осмотра.

    — Документ направлен на развитие совместных проектов, обмен опытом и внедрение передовых международных практик в сфере технического осмотра транспортных средств. Кроме того, казахстанская делегация ознакомилась с работой центра технического осмотра, где были представлены современные методы диагностики транспортных средств, автоматизированные системы контроля и цифровые технологии, обеспечивающие прозрачность и объективность процедур технического осмотра, — отметили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.

    В ведомстве отметили, что изученный опыт и сотрудничество с международными партнерами позволят проработать внедрение в Казахстане технологий автопередачи данных с диагностического оборудования без участия операторов, а также систем круглосуточного онлайн-видеомониторинга процессов технического осмотра.

    — Данные меры направлены на повышение качества технического осмотра, усиление контроля за его проведением и обеспечение безопасности эксплуатации транспортных средств на автомобильных дорогах Республики Казахстан, — заключили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что правила обязательного техосмотра авто изменили в Казахстане. Также агентство Kazinform публиковало обзор, где техосмотр в Казахстане дешевле, а в каких регионах придется переплатить.

    Технологии Казахстан Транспорт Испания Международная деятельность Водители Авто
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор