РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 29 Март 2026 | GMT +5

    Техосмотр в Казахстане: где дешевле, а где придется переплатить

    Разница в стоимости обязательного техосмотра автомобиля по стране достигает кратных значений, а для владельцев внедорожников ценовой разрыв становится еще заметнее, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Несмотря на стандартизированные требования к процедуре технического осмотра, фактическая стоимость услуги в Казахстане существенно отличается от региона к региону. Разброс цен формируется под влиянием локальной конкуренции, уровня спроса и структуры автопарка.

    Самые дорогие регионы

    Абсолютным лидером по стоимости техосмотра становится Шымкент. Здесь цены на техобслуживание для внедорожников достигают 17 000–20 000 тенге, что значительно выше среднереспубликанских показателей. При этом и легковые автомобили обслуживаются по верхней границе — до 8 000 тенге.

    К числу регионов с высокими тарифами также относятся:

    • Астана — до 10 000 тенге для легковых авто и до 12 000 тенге для внедорожников

    • Актобе — один из самых дорогих рынков: 7 000–8 000 тенге (легковые) и до 12 000 тенге (внедорожники)

    • Костанай — выделяется максимальной планкой по внедорожникам — до 16 000 тенге

    • Кызылорда — легковые авто до 10 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге.

    Алматы занимает промежуточную позицию: 6 000–8 000 тенге для легковых авто и до 10 000 тенге для внедорожников.

    Средний уровень цен

    Основная часть регионов формирует устойчивый средний сегмент, где стоимость техосмотра остается относительно сбалансированной:

    • Караганда, Жезказган — 3 000–7 000 тенге (легковые) и до 10 000–12 000 тенге (внедорожники)

    • Петропавловск — до 8 000 тенге и 10 000 тенге соответственно

    • Павлодар — доступные цены для легковых авто (3 000–5 000 тенге), но высокий верхний порог для внедорожников — до 12 000 тенге

    • Тараз — умеренный рынок: до 7 000 тенге и 12 000 тенге.

    Инфографика Kazinform

    Самые доступные регионы

    Минимальная стоимость техосмотра, связанная с совокупностью различных факторов, зафиксирована в ряде регионов:

    • Уральск, Усть-Каменогорск — от 2 500 тенге за легковые авто и до 7 000 тенге за внедорожники

    • Талдыкорган, Туркестан — 2 500–5 000 тенге (легковые) и 4 000–9 000 тенге (внедорожники)

    • Актау — один из самых доступных рынков: до 5 000 тенге и 7 000 тенге соответственно.

    Во всех регионах прослеживается устойчивая закономерность: техосмотр внедорожников обходится дороже. В среднем разница составляет от 30% до 80%, однако в отдельных городах достигает кратных значений.

    Это связано с техническими особенностями проверки более габаритных автомобилей, а также с позиционированием услуги как более ресурсоемкой.

    Стоимость техосмотра в Казахстане остается чувствительной к региональному контексту. Южные и экономически активные города демонстрируют более высокие тарифы, тогда как в ряде областных центров сохраняется доступный уровень цен. При этом сегмент внедорожников формирует отдельную ценовую категорию, усиливая общий разрыв на рынке.

    Напомним, ранее агентство Kazinform сравнивало цены в регионах на аккумуляторы для автомобилей.

    Теги:
    Цена Регионы Казахстана Водители Индекс цен Авто
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают