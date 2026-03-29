Техосмотр в Казахстане: где дешевле, а где придется переплатить

Несмотря на стандартизированные требования к процедуре технического осмотра, фактическая стоимость услуги в Казахстане существенно отличается от региона к региону. Разброс цен формируется под влиянием локальной конкуренции, уровня спроса и структуры автопарка.

Самые дорогие регионы

Абсолютным лидером по стоимости техосмотра становится Шымкент. Здесь цены на техобслуживание для внедорожников достигают 17 000–20 000 тенге, что значительно выше среднереспубликанских показателей. При этом и легковые автомобили обслуживаются по верхней границе — до 8 000 тенге.

К числу регионов с высокими тарифами также относятся:

Астана — до 10 000 тенге для легковых авто и до 12 000 тенге для внедорожников

Актобе — один из самых дорогих рынков: 7 000–8 000 тенге (легковые) и до 12 000 тенге (внедорожники)

Костанай — выделяется максимальной планкой по внедорожникам — до 16 000 тенге

Кызылорда — легковые авто до 10 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге.

Алматы занимает промежуточную позицию: 6 000–8 000 тенге для легковых авто и до 10 000 тенге для внедорожников.

Средний уровень цен

Основная часть регионов формирует устойчивый средний сегмент, где стоимость техосмотра остается относительно сбалансированной:

Караганда, Жезказган — 3 000–7 000 тенге (легковые) и до 10 000–12 000 тенге (внедорожники)

Петропавловск — до 8 000 тенге и 10 000 тенге соответственно

Павлодар — доступные цены для легковых авто ( 3 000–5 000 тенге ), но высокий верхний порог для внедорожников — до 12 000 тенге

Тараз — умеренный рынок: до 7 000 тенге и 12 000 тенге.

Инфографика Kazinform

Самые доступные регионы

Минимальная стоимость техосмотра, связанная с совокупностью различных факторов, зафиксирована в ряде регионов:

Уральск, Усть-Каменогорск — от 2 500 тенге за легковые авто и до 7 000 тенге за внедорожники

Талдыкорган, Туркестан — 2 500–5 000 тенге (легковые) и 4 000–9 000 тенге (внедорожники)

Актау — один из самых доступных рынков: до 5 000 тенге и 7 000 тенге соответственно.

Во всех регионах прослеживается устойчивая закономерность: техосмотр внедорожников обходится дороже. В среднем разница составляет от 30% до 80%, однако в отдельных городах достигает кратных значений.

Это связано с техническими особенностями проверки более габаритных автомобилей, а также с позиционированием услуги как более ресурсоемкой.

Стоимость техосмотра в Казахстане остается чувствительной к региональному контексту. Южные и экономически активные города демонстрируют более высокие тарифы, тогда как в ряде областных центров сохраняется доступный уровень цен. При этом сегмент внедорожников формирует отдельную ценовую категорию, усиливая общий разрыв на рынке.

