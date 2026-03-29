Техосмотр в Казахстане: где дешевле, а где придется переплатить
Разница в стоимости обязательного техосмотра автомобиля по стране достигает кратных значений, а для владельцев внедорожников ценовой разрыв становится еще заметнее, передает корреспондент агентства Kazinform.
Несмотря на стандартизированные требования к процедуре технического осмотра, фактическая стоимость услуги в Казахстане существенно отличается от региона к региону. Разброс цен формируется под влиянием локальной конкуренции, уровня спроса и структуры автопарка.
Самые дорогие регионы
Абсолютным лидером по стоимости техосмотра становится Шымкент. Здесь цены на техобслуживание для внедорожников достигают 17 000–20 000 тенге, что значительно выше среднереспубликанских показателей. При этом и легковые автомобили обслуживаются по верхней границе — до 8 000 тенге.
К числу регионов с высокими тарифами также относятся:
-
Астана — до 10 000 тенге для легковых авто и до 12 000 тенге для внедорожников
-
Актобе — один из самых дорогих рынков: 7 000–8 000 тенге (легковые) и до 12 000 тенге (внедорожники)
-
Костанай — выделяется максимальной планкой по внедорожникам — до 16 000 тенге
-
Кызылорда — легковые авто до 10 000 тенге, внедорожники — до 12 000 тенге.
Алматы занимает промежуточную позицию: 6 000–8 000 тенге для легковых авто и до 10 000 тенге для внедорожников.
Средний уровень цен
Основная часть регионов формирует устойчивый средний сегмент, где стоимость техосмотра остается относительно сбалансированной:
-
Караганда, Жезказган — 3 000–7 000 тенге (легковые) и до 10 000–12 000 тенге (внедорожники)
-
Петропавловск — до 8 000 тенге и 10 000 тенге соответственно
-
Павлодар — доступные цены для легковых авто (3 000–5 000 тенге), но высокий верхний порог для внедорожников — до 12 000 тенге
-
Тараз — умеренный рынок: до 7 000 тенге и 12 000 тенге.
Самые доступные регионы
Минимальная стоимость техосмотра, связанная с совокупностью различных факторов, зафиксирована в ряде регионов:
-
Уральск, Усть-Каменогорск — от 2 500 тенге за легковые авто и до 7 000 тенге за внедорожники
-
Талдыкорган, Туркестан — 2 500–5 000 тенге (легковые) и 4 000–9 000 тенге (внедорожники)
-
Актау — один из самых доступных рынков: до 5 000 тенге и 7 000 тенге соответственно.
Во всех регионах прослеживается устойчивая закономерность: техосмотр внедорожников обходится дороже. В среднем разница составляет от 30% до 80%, однако в отдельных городах достигает кратных значений.
Это связано с техническими особенностями проверки более габаритных автомобилей, а также с позиционированием услуги как более ресурсоемкой.
Стоимость техосмотра в Казахстане остается чувствительной к региональному контексту. Южные и экономически активные города демонстрируют более высокие тарифы, тогда как в ряде областных центров сохраняется доступный уровень цен. При этом сегмент внедорожников формирует отдельную ценовую категорию, усиливая общий разрыв на рынке.
