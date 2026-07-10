Минтранс: 91% ДТП в Казахстане происходят по вине водителей

По итогам 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах республиканского значения сократилось на 5%. Такие данные приводит Министерство транспорта РК в ответе на запрос агентства Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, все реализуемые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, а первые результаты уже свидетельствуют об их эффективности.

— Главным достижением стало снижение аварийности на дорогах республиканского значения по итогам 2025 года — количество ДТП сократилось на 5%. Работы проводятся совместно с Министерством внутренних дел, — отметили в Минтрансе.

По данным министерства, анализ причин аварийности показывает, что 91% дорожно-транспортных происшествий связаны с неудовлетворительной транспортной дисциплиной водителей. В связи с этим одним из ключевых направлений работы стал контроль скоростного режима.

В ведомстве сообщили, что система фиксации средней скорости уже внедрена на 2 тыс. километров платных автомобильных дорог. По информации министерства, это позволило добиться заметного снижения аварийности.

— Результат показывает, что количество ДТП на этих участках сократилось на 15%, — сообщили в Министерстве транспорта.

Ранее стало известно, что более 500 ДТП зарегистрировано на дорогах области Жетысу с начала года.