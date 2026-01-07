Минторговли РК предлагает обновить правила аттестации поверителей измерительных приборов

Документ направлен на упрощение и цифровизацию действующих процедур. В частности, предлагается закрепить использование цифровых документов, а также перевести подачу и обработку заявлений, документов и уведомлений в информационную систему технического регулирования.

Как отмечается в проекте, изменения призваны актуализировать требования к поверителям с учетом цифровизации государственных процессов, а также повысить качество и скорость оказания услуг в этой сфере. Ожидается, что новые нормы сделают процедуры аттестации и переаттестации более прозрачными и эффективными.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 21 января.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут следить за показаниями своих счетчиков через новый сервис.