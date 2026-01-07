РУ
    03:07, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Минторговли РК предлагает обновить правила аттестации поверителей измерительных приборов

    Министерством торговли и интеграции РК разработан проект приказа о внесении изменений и дополнений в правила аттестации и переаттестации поверителей средств измерений, передает агентство Kazinform.

    коммунальные услуги показания счетчика есептегіш коммуналдық қызметтер
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Документ направлен на упрощение и цифровизацию действующих процедур. В частности, предлагается закрепить использование цифровых документов, а также перевести подачу и обработку заявлений, документов и уведомлений в информационную систему технического регулирования.

    Как отмечается в проекте, изменения призваны актуализировать требования к поверителям с учетом цифровизации государственных процессов, а также повысить качество и скорость оказания услуг в этой сфере. Ожидается, что новые нормы сделают процедуры аттестации и переаттестации более прозрачными и эффективными.

    Проект приказа находится на публичном обсуждении до 21 января. 

    Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут следить за показаниями своих счетчиков через новый сервис.

