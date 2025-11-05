Минторговли планирует заключить добровольные ценовые соглашения для сдерживания роста цен

По данным ведомства, цены на 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, подпадающих под государственное регулирование, остаются стабильными. Индекс их изменения с начала осени демонстрирует минимальный прирост: август — 0%, сентябрь — 0,2%, октябрь — 0,2%.

— Для сохранения стабильности выстроено прямое взаимодействие с отечественными производителями и торговыми сетями, ведется еженедельный мониторинг цен и контроль за соблюдением предельной торговой надбавки. В октябре провели более 400 сельскохозяйственных ярмарок, в том числе в рамках республиканских акций «Береке Fest» и Republic Day, что способствует повышению доступности отечественной продукции и сдерживанию роста цен, — говорится в сообщении.

Отдельно на совещении рассмотрели меры по стабилизации цен на продовольственные товары, входящие в широкую продовольственную корзину, формирующую общий уровень продовольственной инфляции. В данный перечень входит более 160 наименований товаров, не подпадающих под государственное регулирование.

В ходе совещания изучили вопросы формирования себестоимости продукции и возможности ее удешевления, в том числе за счет развития кормовой базы и стабилизации цен на основные сырьевые составляющие — сырое молоко, подсолнечник и зерновые культуры.

Также предлагается проработать вопрос заключения добровольных ценовых соглашений с крупными производителями и импортерами для сдерживания роста розничных цен и сохранения предсказуемости рынка до конца текущего года.

В правилах субсидирования субъектов АПК предложено закрепить норму о реализации не менее 50% производимой продукции на внутреннем рынке, что позволит обеспечить насыщение внутреннего рынка отечественной и доступной продукцией, а также повысить устойчивость продовольственной безопасности.

Также участники обсудили вопрос эффективности сохранения и поддержана целесообразность действия «зеленого коридора» для поставок плодоовощной продукции из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. Это позволит избежать сезонных ценовых колебаний и обеспечить стабильные поставки свежей продукции.

Кроме того, были озвучены инициативы по возможности применения антимонопольным органом временных мер стабилизации цен на отдельных товарных рынках при выявлении рисков резких дисбалансов или спекулятивных колебаний.

В министерстве отметили, что работа по стабилизации цен на социально значимые и иные продовольственные товары будет продолжена с усилением межведомственного взаимодействия и постоянным мониторингом ситуации на продовольственном рынке.

Ранее Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил на опасения по поводу возможного подорожания мяса накануне новогодних праздников.