Минсельхоз РК: 40% валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство

Перспективы развития, проблемные вопросы животноводческой отрасли и как удешевить производство мяса обсудили в Семее на республиканском семинар-совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В нем приняли участие руководители Министерства сельского хозяйства, депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров, заместители акимов основных животноводческих регионов Казахстана, крупные и средние животноводы, которые поделились своей практикой и обсудили проблемные вопросы отрасли.

— Увеличить объемы производства продукции животноводства в два раза к 2028 году — такую задачу поставил Глава государства перед сельским хозяйством страны. На долю животноводства приходится порядка 40% валовой продукции сельского хозяйства, а мясное скотоводство — его важнейшее направление. Внутренний рынок сегодня полностью обеспечен мясом собственного производства, дальнейшее развитие отрасли — за экспортом. Вместе с тем развитие отрасли затрудняют малые мощности и технологическая отсталость большинства животноводческих предприятий, несоблюдение полноценного рациона кормления КРС, что в конечном итоге отражается на продуктивности и себестоимости продукции. Средний вес идущего на убой скота составляет всего 364 кг по КРС. А фактическая себестоимость 1 кг производимого мяса варьируется от 1800 до 2100 тенге за кг. Это уменьшает конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках, — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

В рамках пилотного проекта при господдержке несколько предприятий внедряют австралийский метод ведения животноводства, который позволяет значительно удешевить производство мяса за счет пастбищного доращивания скота. Учредители ТОО «Нурым груп» (Туркестанская область), группы компаний «Терра» (Костанайская область), ТОО «Елим-Ай Кокпекты» (область Абай) на семинаре-совещании представили свои проекты.

В частности, «Нурым груп» в рамках создания мясного кластера в Туркестанской области строит скотную биржу по австралийскому методу.