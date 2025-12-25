РУ
    22:10, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Минсельхоз определил формирование «е-АПК» ключевой задачей 2026 года

    Обновленная Карта цифровой трансформации АПК, предусматривающая оцифровку 144 бизнес-процессов, была утверждена еще в сентябре 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК. 

    вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК.

    Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы в рамках серии итоговых пресс-конференций Правительства, сегодня в отрасли активно работают информационные системы Gosagro.kz, ИСЖ, ЕАСУ и E-Fish.

    Система Gosagro.kz, охватывающая меры господдержки, объединяет более 200 тысяч  пользователей. За год через нее подано свыше 188 тысяч заявок. Кроме того, завершена оцифровка сельскохозяйственных карт в открытом формате.

    - 2025 год стал этапом формирования фундамента. Стратегической целью 2026 года является создание единой экосистемы «е-АПК». Это позволит перейти к управлению отраслью на основе данных, снизить административную нагрузку на фермеров и внедрить технологии искусственного интеллекта, — отметил вице-министр.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депзапрос сообщил, что систему «от поля до полки» запускают в Казахстане в рамках цифровизации АПК.

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Искусственный интеллект ИИ Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
