Минсельхоз определил формирование «е-АПК» ключевой задачей 2026 года

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы в рамках серии итоговых пресс-конференций Правительства, сегодня в отрасли активно работают информационные системы Gosagro.kz, ИСЖ, ЕАСУ и E-Fish.

Система Gosagro.kz, охватывающая меры господдержки, объединяет более 200 тысяч пользователей. За год через нее подано свыше 188 тысяч заявок. Кроме того, завершена оцифровка сельскохозяйственных карт в открытом формате.

- 2025 год стал этапом формирования фундамента. Стратегической целью 2026 года является создание единой экосистемы «е-АПК». Это позволит перейти к управлению отраслью на основе данных, снизить административную нагрузку на фермеров и внедрить технологии искусственного интеллекта, — отметил вице-министр.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депзапрос сообщил, что систему «от поля до полки» запускают в Казахстане в рамках цифровизации АПК.