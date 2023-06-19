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Минсельхоз субсидирует не производство семян, а импорт – депутат

Автор:  
Шынар Хамитова
19 Июня 2023, 11:53
Минсельхоз субсидирует не производство семян, а импорт – депутат Фото: dreamstime.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев заявил, что в прошлом году Казахстан потратил на импорт семян более 60 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан зависит на 95% от импорта семян овощей и на 80% от импорта саженцев фруктов. География стран-импортеров: страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Индия, Иран, Турция, Узбекистан, Киргизия и даже Украина. Несмотря на все трудности, эта страна максимально динамично развивает сельское хозяйство по всем направлениям», - сказал депутат в ходе Правительственного часа в Мажилисе.

По словам председателя комитета, в прошлом году на импорт семян было затрачено 136 млн долларов или более 60 млрд тенге.

«Мы активно поддерживаем и развиваем семеноводство зарубежных стран. В 2022 году Глава государства поручил Правительству принять меры по развитию первого семеноводства на базе опытных хозяйств. Однако Минсельхоз пока не пересматривал приказ, предусматривающий субсидирование ввоза семян, а не производства. Рекомендуем Правительству рассмотреть вопрос развития отечественного семеноводства и неукоснительно выполнить поручение Президента», - добавил Серик Егизбаев.


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