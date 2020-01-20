Минсельхоз РК запретил экспорт живого скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйство РК ввело запрет на экспорт живого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В прошлом году за пределы Казахстана вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом, подавляющее большинство – 121,6 тыс. голов или 78% – увезено в Узбекистан, еще 14% – в Армению. Также из страны вывезено почти 264 тыс. голов овец, из них более половины было маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство увезено свыше 200 тыс. овец (76%). РФ закупила 21,5 тыс. голов (8,1%), Азербайджан – 18 тыс. (6,7%), Иран – около 12 тыс. (4,5%). Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем, за 2019 год они были загружены менее, чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота», - сообщили в пресс-службу Минсельхоза.

Как отметили в ведомстве, поскольку Госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации.

«В этой связи, на основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов, принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных» от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп. Проект соответствующего документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП «Атамекен» и одобрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами. Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции», - пояснили в МСХ РК.

О намерениях Минсельхоза поставить заслон бесконтрольному вывозу скота на экспорт сообщалось в сентябре 2019 года. Тогда эта тема обсуждалась на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК, где рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса.

На предложение депутатов ввести полный запрет на вывоз скота за рубеж, глава МСХ Сапархан Омаров ответил, что этот вопрос бурно обсуждается в последние месяцы и скотоводы разделились на два лагеря - кто-то за введение запрета, кто-то против. «Но этот вопрос рассматривается», - резюмировал С. Омаров.