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Минсельхоз Казахстана: «Серый» импорт пшеницы наносит ущерб бюджету страны на $500 млн

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Апреля 2023, 18:23
Минсельхоз Казахстана: «Серый» импорт пшеницы наносит ущерб бюджету страны на $500 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Серый» импорт пшеницы наносит ущерб государственному бюджету Казахстана на 500 миллионов долларов США. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы казахстанский рынок пшеницы терпит убытки от незаконного, «серого» импорта. Завезенная пшеница, без уплаты транзитного тарифа, скрытно отправляется в Среднюю Азию и Афганистан, в виде реэкспорта. По данным отраслевых ассоциаций объем «серого» импорта зерна составляет 1,5-2 миллиона тонн в год, общий размер ущерба, наносимого государству оценивается в 500 миллионов долларов США. Ущерб складывается от неуплаты транзитного тарифа, НДС и других платежей», – сказал Ербол Тасжуреков.

Вице-министр также сообщил, что на 1 марта текущего года положительный баланс по пшенице составляет 10,4 миллиона тонн. Этого объема пшеницы достаточно для нужд внутреннего рынка и в определенном размере для экспорта. В настоящее время у фермеров есть возможность продавать пшеницу по выгодной цене и, до нового сезона уборки зерновых, освободить склады для хранения пшеницы.

В своем докладе Ербол Тасжуреков сообщил, что, в целях предотвращения «серого» импорта пшеницы из соседних стран, с 10 апреля текущего года введен запрет на на ввоз зерна автомобильным транспортом, сроком на 6 месяцев. Приказ о введении данного запрета был на публичном обсуждении.


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