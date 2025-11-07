Минпросвещения РК: Видео с детьми-жертвами — это повторная травма, а не помощь
Видео с пострадавшей девочкой из Актюбинской области стало поводом для официального заявления председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспановой, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео распространилось в социальных сетях в начале недели. На кадрах видно, как взрослые расспрашивают ребенка о случившемся. Эти действия вызвали широкий общественный резонанс.
По словам Насымжан Оспановой, публикация подобных видео наносит детям дополнительную психологическую травму.
— Она испугана, растеряна. А кто-то записывает это ради хайпа. Запомните: такие действия — не помощь, это повторная травма, — отметила она.
Руководитель ведомства подчеркнула, что любое видео с несовершеннолетними оставляет цифровой след, который невозможно удалить и который будет напоминать ребенку о пережитом.
— Недопустимо публиковать фото, видео, голос, имена и даже «заблюренные» кадры. Современные технологии позволяют восстановить изображение, — подчеркнула председатель комитета.
Она также напомнила, что подобные действия нарушают нормы законодательства Республики Казахстан:
- Закон «О правах ребенка» гарантирует защиту несовершеннолетних от информации, способной причинить вред их здоровью, развитию и достоинству.
- Закон «О масс-медиа» (статья 14, пункт 5) запрещает распространение в СМИ персональных и биометрических данных, а также любой информации, позволяющей установить личность ребенка, пострадавшего от противоправных действий.
- Закон «О персональных данных и их защите» не допускает сбор, хранение и распространение сведений, позволяющих идентифицировать личность несовершеннолетнего, без согласия его законных представителей.
Насымжан Оспанова подчеркнула, что эти нормы действуют не формально, а для обеспечения реальной защиты прав детей. Она призвала журналистов, блогеров и общественных деятелей проявлять ответственность.
— Не снимайте несовершеннолетних без согласия родителей. Не публикуйте лица, имена и подробности трагедий. Не превращайте чужую боль в контент. Каждый лайк под таким видео — напоминание о чужом страдании, — сказала она.
Председатель комитета отметила, что пострадавшему ребенку сейчас необходимы поддержка, безопасность и покой, а не внимание миллионов пользователей сети.
Ранее стало известно, что в области Жетысу двое школьников свели счеты с жизнью.