    17:40, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Минпросвещения Казахстана планирует передать особняк Карима Масимова другому госоргану

    В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали принятое решение по зданию, принадлежавшего бывшему премьер-министру Кариму Масимову, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Особняк Карима Масимова
    Фото: cabinet-auction.e-qazyna.kz

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, после передачи особняка на баланс министерства его планировали использовать для размещения Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования.

    Там должны были организовать условия для детей с ограниченными возможностями, психолого-педагогического сопровождения и оказания специализированной помощи.

    Однако в ходе оценки выяснилось, что здание не подходит для работы с детьми.

    — Вместе с тем, здание не соответствует санитарным требованиям, предъявляемым к организациям, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями, и требует проведения капитального ремонта и реконструкции, а также оснащения необходимой материально-технической базой, — пояснили в ведомстве.

    Кроме того, на этой территории потребуется строительство дополнительного здания для детей с ограниченными возможностями, имеющих нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, нарушения поведения, общения и социального взаимодействия, а также нарушения интеллекта. При нынешних условиях на объекте не получится создать необходимые специальные и благоприятные условия, подчеркнули в пресс-службе.

    — Однако в бюджете Министерства просвещения средства на проведение капитального ремонта, реконструкции, а также строительство дополнительного здания не предусмотрены. В настоящее время Министерством просвещения совместно с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом прорабатывается вопрос передачи объекта государственным юридическим лицам, испытывающим в нем потребность, — сообщили в министерстве.

    Напомним, особняк Карима Масимова в Астане передали Министерству просвещения 5 сентября. 

    До этого его выставляли на аукцион в феврале 2025 года по стартовой цене в 1,8 млрд тенге.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
