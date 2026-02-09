Минпросвещения Казахстана планирует передать особняк Карима Масимова другому госоргану

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после передачи особняка на баланс министерства его планировали использовать для размещения Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования.

Там должны были организовать условия для детей с ограниченными возможностями, психолого-педагогического сопровождения и оказания специализированной помощи.

Однако в ходе оценки выяснилось, что здание не подходит для работы с детьми.

— Вместе с тем, здание не соответствует санитарным требованиям, предъявляемым к организациям, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями, и требует проведения капитального ремонта и реконструкции, а также оснащения необходимой материально-технической базой, — пояснили в ведомстве.

Кроме того, на этой территории потребуется строительство дополнительного здания для детей с ограниченными возможностями, имеющих нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, нарушения поведения, общения и социального взаимодействия, а также нарушения интеллекта. При нынешних условиях на объекте не получится создать необходимые специальные и благоприятные условия, подчеркнули в пресс-службе.

— Однако в бюджете Министерства просвещения средства на проведение капитального ремонта, реконструкции, а также строительство дополнительного здания не предусмотрены. В настоящее время Министерством просвещения совместно с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом прорабатывается вопрос передачи объекта государственным юридическим лицам, испытывающим в нем потребность, — сообщили в министерстве.

Напомним, особняк Карима Масимова в Астане передали Министерству просвещения 5 сентября.

До этого его выставляли на аукцион в феврале 2025 года по стартовой цене в 1,8 млрд тенге.