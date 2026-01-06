РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:58, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Миннауки РК призывает акиматы привлечь финансирование для оснащения вузов техникой

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек 6 января на заседании Правительства сообщил о необходимости дать дополнительное поручение акиматам по привлечению финансирования для оснащения вузов компьютерной техникой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    компьютеры
    Фото: акимат Астаны

    По его словам, совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Astana Hub реализуется проект Tomorrow School на базе университетов.

    По его словам, совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Astana Hub реализуется проект Tomorrow School на базе университетов.

    — Проект организуется в формате круглосуточной доступности для жителей всех регионов на основе международной методологии. На сегодняшний день в 4 регионах выделены необходимые учебные помещения и полностью решены вопросы обеспечения компьютерной техникой для реализации проекта. В этой связи выражаем благодарность акиматам Акмолинской, Костанайской и Алматинской областей за активную поддержку проекта. В оставшихся 15 регионах вопросы обеспечения компьютерной техникой находятся на стадии проработки, — отметил Саясат Нурбек.

    В связи с этим министр обратился с просьбой дать дополнительное поручение акиматам регионов по привлечению финансирования для оснащения высших учебных заведений компьютерной техникой.

    Также Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане 100 тысяч студертов пройдут углубленные курсы по ИИ.

    Адиль Саптаев
    Автор
