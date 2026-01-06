Углубленные курсы по ИИ пройдут 100 тысяч студентов в Казахстане

Он напомнил, что в 2025 году продолжилось сотрудничество с международными партнерами, включая Google, NVIDIA, Coursera, Huawei, OpenAI, ETS и другие.

— В 2026 году совместно с OpenAI будет запущен проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта в учебные процессы для преподавателей, а с ETS — проект по реформированию национальной системы тестирования. В соответствии с поручением президента реализуется программа AI-Sana. На первом этапе нашим студентам было выдано 646 тысяч сертификатов, — отметил министр.

Саясат Нурбек также рассказал, что на данный момент студентами разработано 229 решений на основе искусственного интеллекта.

— На втором этапе 100 тысяч студентов пройдут углубленные курсы по искусственному интеллекту, разработанные членом Совета по искусственному интеллекту господином Полом Кимом. Отбор стартует в феврале. На третьем этапе 60 тысяч студентов сформируют собственные проекты, ориентированные на реальные потребности индустрии. На четвертом этапе 1 500 проектов пройдут акселерацию и будут доведены до уровня выхода на рынок, — добавил министр.

