РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:23, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Углубленные курсы по ИИ пройдут 100 тысяч студентов в Казахстане

    В 2026 году в Казахстане планируется запуск проектов совместно с OpenAI и проведение реформы национальной системы тестирования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства, передает корреспонден агентства Kazinform.

    Саясат Нурбек
    Кадр из форума

    Он напомнил, что в 2025 году продолжилось сотрудничество с международными партнерами, включая Google, NVIDIA, Coursera, Huawei, OpenAI, ETS и другие.

    — В 2026 году совместно с OpenAI будет запущен проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта в учебные процессы для преподавателей, а с ETS  — проект по реформированию национальной системы тестирования. В соответствии с поручением президента реализуется программа AI-Sana. На первом этапе нашим студентам было выдано 646 тысяч сертификатов, — отметил министр.

    Саясат Нурбек также рассказал, что на данный момент студентами разработано 229 решений на основе искусственного интеллекта.

    — На втором этапе 100 тысяч студентов пройдут углубленные курсы по искусственному интеллекту, разработанные членом Совета по искусственному интеллекту господином Полом Кимом. Отбор стартует в феврале. На третьем этапе 60 тысяч студентов сформируют собственные проекты, ориентированные на реальные потребности индустрии. На четвертом этапе 1 500 проектов пройдут акселерацию и будут доведены до уровня выхода на рынок, — добавил министр.

    Как наука и ИИ помогают управлять урожаем в Костанайской области можно узнать из эксклюзивного интервью агентству Kazinform.

    Теги:
    Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Искусственный интеллект Студенты ИИ
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают