Миннауки прокомментировало повышение стипендий в казахстанских вузах в 2026 году

По ее словам, порядок поступления в магистратуру и докторантуру в Казахстане остается без изменений.

— Порядок поступления в магистратуру так и остается. На сегодняшний день, через комплексное тестирование, изменений пока не ожидается, — пояснила она.

Что касается стипендий, то программа по их поэтапному увеличению была предусмотрена до 2025 года. После завершения этой программы новых решений о дальнейшем повышении стипендий не сообщили.

Ранее сообщалось, что размер стипендий в Казахстане за последние пять лет вырос в два раза. С 1 сентября 2025 года студенты бакалавриата получают 52 372 тенге; студенты педагогических специальностей — 84 000 тенге; магистранты — 117 098 тенге; докторанты — 262 500 тенге.