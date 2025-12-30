РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:22, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Миннауки прокомментировало повышение стипендий в казахстанских вузах в 2026 году

    В Казахстане пока не планируют дальнейшее повышение студенческих стипендий. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова на итоговой пресс-конференции ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По ее словам, порядок поступления в магистратуру и докторантуру в Казахстане остается без изменений.

    — Порядок поступления в магистратуру так и остается. На сегодняшний день, через комплексное тестирование, изменений пока не ожидается, — пояснила она.

    Что касается стипендий, то программа по их поэтапному увеличению была предусмотрена до 2025 года. После завершения этой программы новых решений о дальнейшем повышении стипендий не сообщили.

    Ранее сообщалось, что размер стипендий в Казахстане за последние пять лет вырос в два раза. С 1 сентября 2025 года студенты бакалавриата получают 52 372 тенге; студенты педагогических специальностей — 84 000 тенге; магистранты — 117 098 тенге; докторанты — 262 500 тенге.

