Миннауки предлагает увеличить финансирование военных кафедр в Казахстане

Сегодня в Мажилисе проходит расширенное тематическое заседание Комитета по международным делам, обороне и безопасности на тему «О качестве военной подготовки на военной кафедре».

По словам вице-министра, сегодня стоимость государственного образовательного заказа для военных кафедр составляет 179 800 тенге, из них 142 000 тенге направляются на фонд оплаты труда.

— В результате преподаватели военных кафедр получают 140 000 тенге, старшие преподаватели — 150–160 тысяч тенге, — отметила Динара Щеглова.

В связи с этим, Миннауки предлагает определить в законе уполномоченный орган, который будет утверждать методику финансирования.

— Поскольку государственный заказ для военных кафедр размещает Министерство обороны, считаем правильным передать ему полномочия по утверждению методики финансирования. Министерство образования готово оказать методическую поддержку. Первые расчеты показали необходимость увеличения стоимости подготовки одного обучающегося до 700 тысяч тенге, — добавила вице-министр.

Ранее министр обороны Казахстана утвердил новые правила деятельности военных кафедр и факультетов при вузах страны.