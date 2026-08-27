Миннацэкономики РК опровергло введение 5% налога на проценты по банковским депозитам

Информация о введении в Казахстане 5%-ного налога на проценты по банковским депозитам не соответствует действительности, сообщили в Министерстве национальной экономики РК, передает Kazinform.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 430 Налогового кодекса вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их банковским вкладам (депозитам), не облагаются индивидуальным подоходным налогом.

— Вопрос отмены данной нормы и введения налога на вознаграждения по депозитам Правительством РК не рассматривается, — сообщили в Миннацэкономики.

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