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Министры и акимы не смогли справиться с ростом цен – Глава государства

24 Января 2020 13:05
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Министры и акимы не смогли справиться с ростом цен – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министры и акимы не смогли справиться с ростом цен. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я давал поручение работать с ценами. К сожалению, констатирую, что и соответствующие министры, и акимы эту работу провалили», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«Я понимаю, есть и объективные трудности, связанные с состоянием нашей экономики и ростом цен на зарубежных рынках, в целом уязвимостью нашей экономики. Но работу надо выполнять качественно и главное – выполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые абсолютно необходимы нашим гражданам», - добавил Глава государства.

По словам Президента, Правительству и местным исполнительным органам не удалось решить задачу развития конкуренции и увеличения доходов населения. «Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально значимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам. Требуется разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальной заработной платы, по которой мы стали заметно отставать от наших основных партнеров», - заключил К. Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Акимат, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Азамат Сыздыкбаев

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