Министры стран ЕАЭС ознакомились с аграрными разработками Казахстана

В Алматы руководители аграрных ведомств стран — членов ЕАЭС ознакомились с передовыми разработками казахстанской аграрной науки, современными образовательными подходами и инновационными технологиями, которые уже применяются в сельскохозяйственном производстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

Визит в Казахский национальный аграрный исследовательский университет АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» состоялся в рамках 7-го заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС, прошедшего 13 августа.

Центральной темой мероприятия стало развитие научно-технологического сотрудничества и расширение практического взаимодействия стран Союза в сфере аграрной науки, образования и инноваций.

В состав делегации вошли член Коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Гоар Барсегян, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, заместитель Председателя Кабинета Министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков.

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Гостей ознакомили с научным и образовательным потенциалом КазНАИУ, а также решениями, направленными на повышение эффективности и технологичности аграрного производства.

— Сегодня перед аграрным сектором наших стран стоят общие задачи — повышение производительности, эффективное использование природных ресурсов, цифровизация и внедрение инноваций. В этой связи роль аграрной науки и качественной подготовки кадров приобретает особое значение. Такие площадки, как КазНАИУ, позволяют объединить научный потенциал, образование и реальные потребности отрасли, — отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Министры посетили Казахстанско-китайскую международную совместную лабораторию по высокоэффективному ведению сельского хозяйства в засушливых регионах, а также осмотрели выставку, на которой были представлены научные разработки исследовательских институтов НАНОЦ. Отдельное внимание было уделено международным научно-образовательным проектам.

В частности, была представлена деятельность совместных с Университетом Небраски — Линкольна центров Extension и One Health. Их работа направлена на развитие международного научного партнерства, трансфер передовых знаний и технологий, практико-ориентированную подготовку кадров и формирование компетенций, востребованных современным АПК.

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

По итогам визита стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере аграрной науки и инноваций, развитии совместных исследований, обмене технологиями и компетенциями, а также подготовке нового поколения специалистов для АПК.

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