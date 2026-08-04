Дефицит топлива в России не затронет фермеров Казахстана — Минсельхоз РК

Дефицит бензина в России и возможные колебания на рынке ГСМ не скажутся на обеспечении казахстанских аграриев дизельным топливом. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, отгрузка льготного дизельного топлива фермерам уже началась.

— Ранее мы говорили, что фермеры будут в полном объеме обеспечены дизельным топливом, цена будет на 10-12 процентов ниже рынка. График составлен, в настоящее время отгрузка уже начата. То есть влиять какие-либо колебания на рынке ГСМ на фермеров не будут, потому что цена для них Министерством энергетики утверждена еще в июле месяце, — сказал Азат Султанов.

При этом, вице-министр заявил, что в зоне потенциального риска находится только сахар, поскольку ежегодно Казахстан импортирует из России около 200-250 тысяч тонн этой продукции.

— Но запасной сценарий у нас есть. Четыре действующих завода в Казахстане могут работать на так называемом сахаре-сырце, то есть тростниковый сахар. Он доставляется к нам из стран Латинской Америки. В случае, если будут колебания на рынке сахара, мы имеем возможность и будем импортировать сахар-сырец, перерабатывать его и по доступной цене отпускать потребителям, — добавил он.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал, как ситуация с дефицитом топлива в России может отразиться на Казахстане.