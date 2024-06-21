Министры иностранных дел ОДКБ согласовали ряд документов в Алматы

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на расширенном заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности рассказал, что в ходе мероприятия в общей сложности рассмотрены девять проектов документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Генсека ОДКБ, для одобрения вносятся следующие документы:

Решение совета коллективной безопасности ОДКБ о целевой межгосударственной программе ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы;

Решение совета коллектива безопасности ОДКБ о внесении изменения в бюджет организации договора о коллективной безопасности на 2024 года.

Имангали Тасмагамбетов отметил, что все документы прошли установленные процедуры согласования в государствах-членах ОДКБ, доработаны в формате постоянного совета ОДКБ.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- Отдельные проекты решений уже одобрены в ходе состоявшихся заседаний Совета министров обороны 31 мая и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ 6 июня, - сказал он.

Кроме того, согласованы в установленном порядке и готовы к принятию и подписанию следующие проекты документов:

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях;

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков;

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности об обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке;

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о расширении сотрудничества в области международной информационной безопасности.

Решение министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о методических рекомендациях по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выделяемыми в состав миротворческих сил ОДКБ.

Решение совета министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о методических рекомендациях по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках ОДКБ.

Протокольное решение о времени и месте проведения очередного заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.

Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу отметил, что следующее заседание СМИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре этого года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

- Если нет возражений, предлагаю данный вопрос считать согласованным и оформить его Протокольным решением, - отметил он.

Ранее глава МИД РК Мурат Нуртлеу обозначил приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ.