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    13:53, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Министры иностранных дел ОДКБ согласовали ряд документов в Алматы

    Министры иностранных дел ОДКБ согласовали ряд документов в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на расширенном заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности рассказал, что в ходе мероприятия в общей сложности рассмотрены девять проектов документов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам Генсека ОДКБ, для одобрения вносятся следующие документы:

    • Решение совета коллективной безопасности ОДКБ о целевой межгосударственной программе ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы;
    • Решение совета коллектива безопасности ОДКБ о внесении изменения в бюджет организации договора о коллективной безопасности на 2024 года.

    Имангали Тасмагамбетов отметил, что все документы прошли установленные процедуры согласования в государствах-членах ОДКБ, доработаны в формате постоянного совета ОДКБ.

    Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    - Отдельные проекты решений уже одобрены в ходе состоявшихся заседаний Совета министров обороны 31 мая и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ 6 июня, - сказал он. 

    Кроме того, согласованы в установленном порядке и готовы к принятию и подписанию следующие проекты документов:

    • Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях;
    • Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков;
    • Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности об обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке;
    • Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о расширении сотрудничества в области международной информационной безопасности.
    • Решение министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о методических рекомендациях по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выделяемыми в состав миротворческих сил ОДКБ.
    • Решение совета министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о методических рекомендациях по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках ОДКБ.
    • Протокольное решение о времени и месте проведения очередного заседания совета министров иностранных дел ОДКБ. 

    Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу отметил, что следующее заседание СМИД ОДКБ пройдет в Астане в ноябре этого года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    - Если нет возражений, предлагаю данный вопрос считать согласованным и оформить его Протокольным решением, - отметил он.

    Ранее глава МИД РК Мурат Нуртлеу обозначил приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ.

    Теги:
    ОДКБ Международная деятельность РК Имангали Тасмагамбетов МИД РК Мурат Нуртлеу
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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