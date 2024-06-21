Мурат Нуртлеу обозначил приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ

Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу на расширенном заседании СМИД ОДКБ в Алматы обозначил основные приоритеты Казахстана в период председательства в ОДКБ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава МИД РК сообщил, что ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной и востребованной международной структуры, нацеленной на обеспечение коллективной безопасности.

- Только что в узком составе мы с коллегами обстоятельно обсудили тенденции развития международной и региональной обстановки и её влияния на безопасность государств-членов ОДКБ. Обмен мнениями показал общую заинтересованность в пресечении актуальных вызовов и угроз коллективной безопасности. Сверены оценки по текущей ситуации и перспективам развития обстановки в Афганистане и на Ближнем Востоке. Убеждены, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В целом, призываем к разрешению всех споров мирными средствами на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права, - сказал он.

Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ также рассмотрели ряд совместных заявлений, в том числе по случаю 80-й годовщины освобождения Беларуси от нацистских захватчиков, а также по вопросам использования космического пространства в мирных целях и сотрудничеству в области информационной безопасности.

- Подходы государств-членов ОДКБ к актуальным вопросам международной и региональной безопасности во многом схожи. Наше общение было полезным и продуктивным. Уверен, озвученные сегодня предложения коллег будут реализованы во благо нашей Организации. Со своей стороны, Казахстан как председатель ОДКБ продолжит усилия по сбалансированному развитию уставных направлений сотрудничества, - добавил глава МИД РК.

Мурат Нуртлеу кратко проинформировал о ходе реализации приоритетов, выдвинутых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

- В сфере внешнеполитического взаимодействия активно развивается сотрудничество нашей организации с ООН, СНГ, ШОС и другими международными структурами. Считаем важным продолжить практику приглашения на заседания рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ представителей профильных структур ООН, РАТС ШОС, АТЦ СНГ и других организаций. В плановом порядке проводятся совместные мероприятия по повышению оперативной и боевой подготовки сил ОДКБ. Казахстан активно готовится к проведению на своей территории командно-штабных учений «Нерушимое братство-2024» и «Скала-2024» осенью текущего года. Ведется работа в рамках совместных операций ОДКБ «Канал», «Нелегал», «ПРОКСИ» и «Наемник», которые из года в год показывают свою эффективность и результативность, - сказал он.

Он отметил, что в ходе этих мероприятий предусмотрена реализация ряда казахстанских приоритетов в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия незаконному обороту наркотиков и преступлениям в области информационных технологий.