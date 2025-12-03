Министр здравоохранения высказалась о применении «Севорана» детям в стоматологиях

По словам министра, прямой причинно-следственной связи между «Севораном» и смертью ребенка на сегодня не установлено.

— Судебно-медицинская экспертиза соответствующая была проведена. «Севаран» широко используется в целом и в детской практике, в том числе в анестезиологии и реаниматологии. До сегодняшнего дня каких-либо официальных заявлений о побочных эффектах со стороны медицинских организаций на эту группу препаратов не поступало. Поэтому используются только оригинальные препараты в Казахстане. Я думаю, что по итогам следствия это будет четко определено, и после этого мы примем соответствующие решения, — сказала Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса.

Напомним, трагедия произошла 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники.

Будет ли Минздрав проверять стоматологии, ранее рассказал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.