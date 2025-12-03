РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:40, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Министр здравоохранения высказалась о применении «Севорана» детям в стоматологиях

    Акмарал Альназарова рассказала будет ли ведомство проверять использование препарата «Севоран» в стоматологических клиниках, после трагического случая смерти трехлетней девочки в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    министр здравоохранения
    Фото: Правительство РК

    По словам министра, прямой причинно-следственной связи между «Севораном» и смертью ребенка на сегодня не установлено.

    — Судебно-медицинская экспертиза соответствующая была проведена. «Севаран» широко используется в целом и в детской практике, в том числе в анестезиологии и реаниматологии. До сегодняшнего дня каких-либо официальных заявлений о побочных эффектах со стороны медицинских организаций на эту группу препаратов не поступало. Поэтому используются только оригинальные препараты в Казахстане. Я думаю, что по итогам следствия это будет четко определено, и после этого мы примем соответствующие решения, — сказала Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, трагедия произошла 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники.

    Будет ли Минздрав проверять стоматологии, ранее рассказал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

    Теги:
    Акмарал Альназарова Мажилис Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Автор
